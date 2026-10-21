Скандал с дипломом и кадровый спор в "Сенс Банке": чем известен глава НБУ Андрей Пышный

Его имя фигурирует в нескольких громких историях

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Национальный банк Украины официально опроверг информацию о якобы отставке своего главы Андрея Пышного после обысков НАБУ и САП. Ранее СМИ сообщали, что чиновник якобы написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Это не первая резонансная история вокруг главы НБУ. Что известно о карьере Пышного и какие вопросы возникали к его деятельности, выяснял "Телеграф".

Обыски и информация об отставке

21 октября НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводили следственные действия в Национальном банке Украины. По информации журналистов проекта "Схемы", правоохранители пришли, в частности, в кабинет Андрея Пышного.

В НАБУ подтвердили проведение следственных действий в помещении регулятора и по месту жительства одного из сотрудников. На момент публикации сообщения никого не задержали, а ни одному человеку не объявили о подозрении. Подробности дела правоохранители не раскрыли.

Позже издание Dilo сообщило , что Пышный якобы написал заявление об увольнении по собственному желанию по состоянию здоровья. По словам собеседника издания на банковском рынке, во время обыска у главы НБУ изъяли два личных мобильных телефона.

Источник также утверждал, что отставку Пышного планировали после его возвращения с ежегодных собраний Международного валютного фонда и Всемирного банка в Бангкоке. По этой версии, ранее он отказался уходить с должности по собственному желанию.

Однако Национальный банк официально опроверг информацию об увольнении своего руководителя.

Андрей Пышный возглавил Национальный банк Украины 7 октября 2022 года. До этого он был народным депутатом от "Батькивщины" в 2012–2014 годах, а с марта 2014-го по ноябрь 2020-го руководил государственным "Ощадбанком". Также в 2007–2009 годах работал заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Андрей Пышный

Диплом Пышного: из-за чего начали расследование

В августе 2026 года в медиа появилась информация об уголовном производстве по факту возможной подделки документов, связанных с образованием Андрея Пышного.

Об этом написал экономист Борис Кушнирук в материале для УНИАН. Автор ссылался на судебные документы, касавшиеся служебного подлога документов об обучении в Сумском филиале "Университета современных знаний".

По изложению Кушнирука, в материалах уголовного дела шла речь об оформлении документов на лиц, которые фактически не учились в этом заведении. Среди них он идентифицировал Пышного. Автор также утверждал, что соответствующие документы могли использоваться для зачисления на четвертый курс Украинской академии банковского дела, где чиновник впоследствии получил диплом по специальности "Банковское дело".

5 августа 2026 года Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований внести сведения в Единый реестр досудебных расследований. Как отметил Кушнирук, суд удовлетворил его жалобу на бездействие ГБР.

"Ощадбанк" и расследование НАБУ

До назначения главой Нацбанка Пышный в течение шести лет руководил государственным "Ощадбанком". В ноябре 2018 года стало известно, что НАБУ расследует возможные злоупотребления служебным положением и присвоение имущества со стороны председателя правления банка и других должностных лиц.

Как сообщала "Украинская правда", соответствующее уголовное производство касалось имущества, на которое был наложен арест. В материалах судебных постановлений шла речь о сумме около 34,96 млн грн.

Расследование касалось возможных нарушений при управлении имуществом, находившимся в ведении банка. В публикации шла речь о проверке действий руководства и других сотрудников учреждения.

Отдельный спор возник в ноябре 2017 года вокруг средств и ценных бумаг, связанных с бывшим президентом Виктором Януковичем. Адвокат Януковича заявил о недостоверности информации, которую, по его словам, распространил Пышный относительно соответствующего поручения о размещении активов в "Ощадбанке".

"Сенс Банк" и кадровый спор

В сентябре 2026 года. Во время заседания временной следственной комиссии Верховной Рады бывший председатель наблюдательного совета "Сенс Банка" Шевки Аджунер заявил , что Пышный рекомендовал кандидатуру Василия Веселого на должность советника по вопросам взаимодействия с органами государственной власти.

Аджунер заявил, что обсуждал с представителями НБУ проблемы коммуникации между наблюдательным советом банка и государственными органами. После этого, по его словам, Пышный предложил найти человека, который помог бы наладить такое взаимодействие, а позднее лично представил Веселого.

Веселый получил должность советника наблюдательного совета по вопросам взаимодействия с органами государственной власти. Как объяснял Аджунер, его задачей было налаживать контакты с Нацбанком, Министерством финансов и Офисом президента.

Резонанс этой истории связан с тем, что Веселый фигурировал в материалах расследования НАБУ и САП по делу "Мидас".

Сам глава НБУ эти обвинения опроверг . В заявлении, опубликованном после заседания комиссии, он подчеркнул, что не рекомендовал Веселого на должность советника, не давал указаний членам наблюдательного совета и не оказывал на них давления.

"Категорически отрицаю, что давал наблюдательному совету Сенс банка какие-либо рекомендации по кадровым вопросам", – заявил Пышный.

В то же время он подтвердил, что знаком с Веселым, и выразил готовность дать объяснения парламентской комиссии.

Заявление Пышного в Facebook

Ранее "Телеграф" рассказывал, что НБУ нашел адвокатов на случай обысков, а "Энергоатом" заплатит космические суммы за советы.