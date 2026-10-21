На вкус – почти красная икра: как приготовить намазку из селедки

Морковь придаст закуске яркий цвет, а плавленый сыр и сливочное масло – нежную консистенцию

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Из слабосоленой селедки, вареной моркови, плавленых сырков и сливочного масла можно приготовить "ложную икру" – нежную намазку для бутербродов. У рецепта два варианта: с мелкими крупинками или с гладкой текстурой паштета. Результат зависит от того, чем измельчать продукты.

"По вкусу она очень напоминает настоящую красную икру, имеет нежную текстуру и прекрасно подходит для бутербродов", – рассказывает автор рецепта Iren.Lazun в Instagram.

Какие продукты нужны для "ложной икры"

Для намазки понадобится одно филе слабосоленой сельди весом примерно 200–250 г. Моркови нужно около 150 г: это один крупный корнеплод или два поменьше. Ее необходимо заранее отварить до мягкости, полностью остудить и очистить.

Также подготовьте два сливочных плавленых сырка по 90 г и 80–100 г сливочного масла. Масло заранее достаньте из холодильника: к моменту смешивания оно должно стать мягким.

Как приготовить намазку из сельди

Сельдь тщательно очистите от кожи и костей. Удобнее взять готовое филе, но и его нужно проверить перед измельчением. Подготовленную рыбу промокните бумажным полотенцем. Затем измельчите ее вместе с очищенной вареной морковью и плавлеными сырками одним из двух способов.

Если хотите получить намазку с заметными мелкими крупинками, используйте мясорубку, желательно с мелкой решеткой. Пропустите через нее все три подготовленных продукта. Такой способ особенно важен для внешнего вида закуски.

Сельдь, морковь, сырки и масло превращаются в нежную намазку для бутербродов. Скриншот Instagram/iren.lazun

Если нужна гладка, однородная консистенция намазки, используйте блендер. Сложите в его чашу селедку, морковь и сырки, затем измельчите до состояния паштета.

В получившуюся массу добавьте размягченное сливочное масло. Вмешивайте его вилкой или ложкой, пока все компоненты не соединятся. Масло вводят на этом этапе при любом способе измельчения – и после мясорубки, и после блендера.

Взбивать намазку блендером уже вместе с маслом автор не советует. Завершите приготовление ручным перемешиванием до однородности.

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