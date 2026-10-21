Идеально для съемок ужасов: во Львове сдают "убитую" квартиру за 7 тысяч (фото)

За жилье с облупившимися стенами и старой сантехникой просят большие деньги

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Во Львове предлагают снять необычную квартиру за 7000 гривен в месяц. Жилье остро нуждается в ремонте.

На это объявление обратила внимание Тамара Мительмидзе в соцсети X. Девушка резко прокомментировала предложение.

"Вдруг вы давно не ах***али с предложений аренды", – написала она.

Что предлагают за 7000 гривен в месяц

На скриншотах объявления с сервиса "ЛУН" указана однокомнатная квартира площадью 23 м² на первом этаже. Объявление датировано 11 октября 2026 года. На снимке кухни видны старая печь, шкафчик без дверец и белая тумба с потемневшей столешницей. Краска на стенах местами отслоилась большими участками.

Квартиру на улице Героев Мариуполя предлагают снять за 7000 гривен в месяц/Фото: x.com/tamarabolna

У двери в санузел стоит раковина с темным налетом. За открытой дверью видны унитаз, ванна и газовая колонка. Деревянный пол заметно изношен, на стенах и возле сантехники – темные пятна. Отделка вокруг дверных проемов повреждена.

Состояние сантехники видно на фотографиях из объявления об аренде/Фото: x.com/tamarabolna

На приложенном плане квартира обозначена как помещение на цокольном этаже. На схеме указаны комната площадью 13,5 м², помещение площадью 4,8 м² и санузел на 2,2 м². Вход – со стороны общей лестницы.

На приложенном плане квартира обозначена как помещение на цокольном этаже/Фото: olx.ua

За сколько квартиру продают на OLX

В объявлении на OLX, опубликованном 7 октября 2026 года, за квартиру просят 32 550 долларов. Общая площадь здесь указана как 21 м², кухня – 4 м². Объект находится на первом этаже трехэтажного кирпичного дома. В характеристиках указаны раздельная планировка, совмещенный санузел и индивидуальное газовое отопление.

"Продажа квартиры, все коммуникации в наличии, есть газ, вода, канализация, электричество, печь, камин", – говорится в описании продавца.

В карточке состояние жилья обозначено как жилое, но продавец прямо пишет, что квартире нужен ремонт. Среди удобств перечислены парковочное место, охрана территории, кладовая, гардероб и решетки на окнах.

В графе о меблировке стоит отметка "Нет", хотя на фотографии комнаты видны диван, большой открытый шкаф, навесные полки и стол у окна. На полу лежит ковер, с потолка свисает люстра. Стены вокруг окна и над диваном покрыты большими участками отслоившейся отделки.

Квартиру со старой мебелью и поврежденной отделкой продают за 32 550 долларов/Фото: olx.ua

Квартиру с поврежденной отделкой предлагают снять за 7 тысяч гривен в месяц/Фото: olx.ua

Квартиру с изношенной сантехникой предлагают снять за 7000 гривен в месяц/Фото: olx.ua

Квартиру с изношенной отделкой предлагают снять за 7000 гривен в месяц/Фото: olx.ua

Квартиру с такой отделкой предлагают снять во Львове за 7000 гривен в месяц/Фото: olx.ua

В сети оценили данное предложение на рынке недвижимости.

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Пользователи соцсетей обсуждают цену аренды квартиры с изношенной отделкой/Фото: olx.ua

Пользователи соцсетей резко отреагировали на предложение снять квартиру с изношенной отделкой/Фото: olx.ua

Пользователи соцсетей обсуждают аренду квартиры с изношенной отделкой за 7000 гривен/Фото: olx.ua

Тамара Мительмидзе резко отреагировала на предложение снять квартиру за 7000 гривен/Фото: olx.ua

Как сообщал "Телеграф", арендаторы в Ивано-Франковске рассказали, что после их выселения владельцы выставили ту же квартиру на 10 тысяч гривен дороже. Этот случай – один из примеров того, как стремительно дорожает аренда на западе Украины.