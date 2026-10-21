Эта посуда была когда-то у каждого: молодежь сходит с ума из-за рыбок-рюмочек (фото)

Какая необычная посуда украшала домашние серванты

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Белая рыбка с синими плавниками и маленькими рюмками – посуда, которую многие помнят с детства. Такие наборы стояли в сервантах у родителей и бабушек, часто рядом с хрусталём и праздничными бокалами .

Но ассортимент не ограничивался рыбкой: были ещё фигурные кувшины, сахарницы и маслёнки, которые сегодня тоже можно встретить среди винтажных вещей. "Телеграф" расскажет, за сколько сегодня можно приобрести эту посуду.

Та самая рыбка с рюмками

Большая рыба в окружении маленьких рюмок – пожалуй, один из самых узнаваемых предметов такой посуды. Её редко использовали по назначению: обычно набор просто стоял за стеклом серванта и ждал особого случая.

На OLX такой комплект с синей рыбой, позолоченными деталями и рюмочками можно купить за 1100 грн.

Объявления на OLX.

Маслёнка-корова и кувшин-петух

Среди необычных изделий есть маслёнка в форме коровы. Белая керамическая фигурка лежит на подставке, а её корпус украшен синими цветами. За такой предмет продавец на OLX просит 2 400 грн.

Объявления на OLX.

Ещё один интересный лот – кувшин в форме петуха за 2 010 грн. У него изогнутый корпус, ручка в виде хвоста и синий цветочный орнамент. Такую посуду сложно назвать незаметной: даже среди других вещей на полке она сразу привлекает внимание.

Объявления на OLX.

Сахарница-яблоко и блюдо с цветами

Не все изделия выполнены в виде животных. Например, на OLX продают сахарницу в форме яблока с крышкой-листочками за 245 грн. Округлый корпус украшен крупным синим узором.

Объявления на OLX.

Есть и овальное блюдо с волнистыми краями и цветочной росписью. Его выставили за 1 130 грн. А за фарфоровую миску с крышкой и насыщенным синим орнаментом продавец хочет получить 1 500 грн.

Объявления на OLX.

Объявления на OLX.

Статуэтки, рюмки и маленькая рыбка

Среди объявлений есть также набор декоративных статуэток за 500 грн. Среди них – фигурки людей и льва, а также подсвечники. Все они выполнены в светлой гамме с характерными синими деталями.

Объявления на OLX.

Пару квадратных сосудов с двумя маленькими рюмками продают за 730 грн. А небольшую икорницу в форме рыбки можно приобрести за 990 грн.

Объявления на OLX.

Объявления на OLX.

Сегодня такая посуда может получить вторую жизнь и снова стать украшением стола. Рыбка с рюмками, необычный кувшин или сахарница-яблоко добавят сервировке винтажного шарма и непременно привлекут внимание гостей. А для кого-то это ещё и возможность вернуть в свой дом вещь, которая напоминает о детстве.

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