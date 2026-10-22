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"АТБ" дарує додаткові 20% знижки, але не всім: в яких магазинах діє пропозиція

Автор
Юлія Закірова
Дата публікації
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Як отримати знижки за програмою лояльності
Як отримати знижки за програмою лояльності. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Для участі потрібен QR-код із застосунку, а товари мають бути позначені спеціальними цінниками

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У вибраних магазинах "АТБ" з 30 вересня по 27 жовтня 2026 року діють додаткові знижки до 20% на обрані товари. Щоб скористатися пропозицією програми лояльності "АТБільше", потрібно просканувати QR-код із застосунку на касі перед оплатою. Терміни та умови акції оприлюднила мережа "АТБ".

Жовтий банер програми лояльності "АТБільше" з написом про знижки до 20% і мультяшною торбинкою з логотипом "АТБ"
У вибраних магазинах "АТБ" діють додаткові знижки до 20% за програмою лояльності

У яких містах діє акція

До акції долучилися окремі магазини:

№772 — м. Богодухів, пл. Незалежності, 20;

№180 — м. Харків, Привокзальний майдан, 2;

№493 — м. Суми, вул. Новорічна, 8;

№858 — м. Суми, вул. Героїв Крут, 76/3, прим. 1;

№1290 — м. Рівне, вул. Соборна, 263; 

№806 — м. Суми, вул. Гетьмана Павла Скоропадського, буд. 22, прим. 1 

№658 — м. Суми, просп. Перемоги, буд. 105 

№747 — м. Полтава, вул. Симона Петлюри, 49 

№207 — м. Зміїв, вул. Донецька, 2, прим. 1 

№460 — м. Суми, просп. Лушпи Михайла, буд. 12 

№1397 — м. Рівне, вул. Грушевського академіка, 2 а 

№606 — м. Суми, просп. Шевченка Тараса, буд. 30 

№878 — м. Глухів, вул. Терещенків, 28 а 

№86 — м. Кременчук, вул. Ігоря Сердюка, 11 

№357 — м. Полтава, вул. Чураївни, буд. 2 б 

№1226 — м. Полтава, вул. Охтирський Шлях, 1 

№641 — м. Суми, вул. Ярослава Мудрого, 57 

№1313 — м. Суми, вул. Холодноярської бригади, буд. 20 

№298 — м. Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 54 

№1402 — м. Чортків, вул. Незалежності, 133, прим. 1-1 

№394 — м. Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 38 а 

№322 — м. Суми, вул. Охтирська, 4 а 

№518 — м. Суми, просп. Лушпи Михайла, 46 

№1042 — м. Шептицький, просп. Шевченка Т., 5 а 

№240 — м. Берестин, вул. Полтавська, буд. 91 г 

№1420 — м. Жмеринка, вулиця Шевченка, будинок 3 

№766 — м. Львів, просп. Червоної Калини, буд. 62 а 

№375 — м. Кременчук, просп. Свободи, 81 

№546 — м. Дергачі, вул. Вокзальна, 72 а 

№539 — м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 50 

№1178 — м. Самбір, площа Ринок, 15 

№206 — м. Житомир, вул. Чуднівська, 103 В 

№615 — м. Вінниця, вул. Київська, буд. 27 / вул. Чорновола Вячеслава, буд. 14, прим. 5 

№1266 — м. Звягель, вул. Житомирська, 112 

№488 — м. Тростянець, вул. Благовіщенська, 24 

№1220 — м. Кременчук, просп. Лесі Українки, 54 а 

№378 — м. Житомир, вул. Корольова, 44 

№1216 — м. Луцьк, вул. Львівська, 106, прим. 73 

№579 — м. Суми, вул. Кондратьєва Герасима, 181 

№894 — м. Полтава, вул. Європейська, 84 а 

№891 — м. Миргород, вул. Гоголя, 102 б 

№369 — м. Конотоп, просп. Миру, 79 

№1206 — м. Нетішин, вул. Чорновола, 20,22 

№1453 — м. Дубровиця, вул. Миру, буд. 4 

№575 — м. Ямпіль, вул. Соборна, 23 / Замкова, 14 

№327 — м. Лубни, пл. Ярмаркова, 30 а 

№1137 — м. Глобине, вул. Виноградна, 18 

№792 — м. Полтава, вул. Героїв АТО, 116 

№276 — м. Конотоп, вул. Вирівська, буд. 52 а 

№1384 — м. Дубно, вул. Д. Галицького, 9 

№1084 — м. Шептицький, вул. Бандери С., 2 б 

№1086 — м. Шептицький, вул. Сокальська, 11 

№1385 — м. Шептицький, вул. Бандери С., 60 

№1473 — м. Шептицький, вул. Героїв Майдану, буд. 20 

№1379 — м. Самбір, вул. Лемківська, 1 а/4, прим. 1-10 

№1492 — м. Самбір, вул. Валова, 24/1 

№1261 — м. Львів, вул. Зубрівська, 38 

№1357 — м. Львів, вул. Морозна, 23 

№1500 — м. Рівне, вул. Литовська, 93 

№1489 — м. Рівне, вул. Соборна, 364-В 

№1518 — м. Чернівці, вул. Калинівська, 13 в 

Як активувати додаткову знижку

Для участі потрібно встановити або оновити застосунок "АТБ" на Android чи iOS. У магазині слід обирати товари з позначкою на ціннику "при скануванні додатка АТБ на касі", а перед оплатою просканувати QR-код із застосунку.

"Після сканування знижка нараховується автоматично та одразу відображається в чеку", – пояснює мережа "АТБ" в умовах програми.

Для користувачів доставки "АТБ" та сервісу самостійних покупок Scan&Buy знижка застосовується автоматично під час оформлення замовлення або покупки через сервіс.

"Акція діє за умови наявності акційного товару, позначеного в магазинах спеціальними цінниками", – наголошує "АТБ".

Які ціни представлені в добірці товарів

У наданій добірці цін є продукти та побутові засоби. Зокрема, розчинна сублімована кава Jacobs Monarch, 20 г, коштує 45,30 грн, гель для прання Grunwald, 2,1 л, – 104,50 грн, а безлактозне морозиво "Київський пломбір", 120 г, – 48,80 грн. Розмір додаткової знижки за програмою визначають спеціальні цінники в магазинах-учасниках.

Картки вина, цукерок, кави Jacobs Monarch, гелю Grunwald, морозива та інших товарів із цінами
В акційній добірці "АТБ" є продукти й побутові засоби зі знижками

Серед інших позицій – мелена кава Ambassador Brazil, 225 г, за 228,90 грн, засіб для прання WASH & FREE у розчинних капсулах, 19 штук, за 207,80 грн та сметана "Злагода" жирністю 15%, 280 г, за 34,90 грн.

Картки товарів із цінами: мелена кава Ambassador Brazil, засіб для прання WASH &amp; FREE, сир, сметана, вино та снеки
Серед акційних товарів в "АТБ" є кава, засоби для прання та продукти

У добірці також представлені вершковий крем-сир "Ферма" жирністю 50%, 170 г, за 61,80 грн, пельмені "Мотанка" "Три м'яса", 0,6 кг, за 79,90 грн і желейні цукерки "Своя лінія" Cool Worms, 80 г, за 19,90 грн.

Картки снеків, кондиціонера для прання, морозива, крем-сиру, пельменів, шоколаду, сметани, вина та желейних цукерок
У добірці "АТБ" зібрані товари зі зниженими цінами

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", в "АТБ" знайдено надзвичайну булочку з маком: чому вона так подобається українцям.

Теги:
#Акція #Знижка #АТБ