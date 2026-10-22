Яблоки скрывают один "секрет": рядом с какими продуктами их нельзя хранить

Привычка, из-за которой овощи быстрее портятся

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Яблоки кажутся вполне безопасными соседями для других продуктов в холодильнике. Однако из-за одной природной особенности они могут влиять на свежесть овощей, менять их вкус и сокращать срок хранения.

Некоторые овощи особенно чувствительны к такому соседству. "Телеграф" расскажет, почему яблоки лучше держать отдельно от определенных продуктов и как организовать хранение, чтобы покупки дольше оставались свежими.

Почему яблоки могут влиять на другие продукты

Яблоки выделяют этилен – природный растительный газ, который участвует в созревании плодов и может ускорять старение некоторых овощей. Под его воздействием продукты быстрее теряют свежесть, меняют цвет или приобретают нежелательный привкус.

Даже в холодильнике не стоит складывать все овощи и фрукты в один ящик. Низкая температура замедляет многие процессы, но не устраняет влияние этилена на чувствительные продукты.

Какие овощи лучше держать подальше от яблок

Если держать яблоки рядом с брокколи и листовой зеленью, овощи могут быстрее желтеть, а огурцы – терять свежесть. Морковь под воздействием этилена может приобретать горьковатый привкус, а баклажаны – быстрее стареть.

Соседство с яблоками нежелательно и для картофеля: при определенных условиях этилен может влиять на его прорастание и накопление сахаров. Поэтому яблоки лучше хранить отдельно от этих продуктов.

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Как правильно хранить яблоки

Для яблок лучше выделить отдельное место в холодильнике – например, отдельный контейнер или секцию для фруктов, если она есть. Так они не будут непосредственно контактировать с овощами, чувствительными к этилену. Если храните яблоки в пакете или закрытом контейнере, следите, чтобы внутри не скапливалась лишняя влага: конденсат может способствовать порче плодов.

Также важно время от времени проверять яблоки, особенно если купили их с запасом. Плоды с поврежденной кожурой или признаками гниения лучше сразу убирать, поскольку они могут быстрее портиться. Овощи, которые лежат рядом, тоже стоит периодически осматривать: пожелтение брокколи и листовой зелени, потеря свежести огурцов или изменение вкуса моркови могут свидетельствовать о том, что условия хранения им не подходят.