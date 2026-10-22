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Яблоки скрывают один "секрет": рядом с какими продуктами их нельзя хранить

Автор
Людмила Рябенька
Дата публикации
Читати українською
Продукты Новость обновлена 22 октября 2026, 15:20
Продукты. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Привычка, из-за которой овощи быстрее портятся

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Яблоки кажутся вполне безопасными соседями для других продуктов в холодильнике. Однако из-за одной природной особенности они могут влиять на свежесть овощей, менять их вкус и сокращать срок хранения.

Некоторые овощи особенно чувствительны к такому соседству. "Телеграф" расскажет, почему яблоки лучше держать отдельно от определенных продуктов и как организовать хранение, чтобы покупки дольше оставались свежими.

Почему яблоки могут влиять на другие продукты

Яблоки выделяют этилен – природный растительный газ, который участвует в созревании плодов и может ускорять старение некоторых овощей. Под его воздействием продукты быстрее теряют свежесть, меняют цвет или приобретают нежелательный привкус.

Даже в холодильнике не стоит складывать все овощи и фрукты в один ящик. Низкая температура замедляет многие процессы, но не устраняет влияние этилена на чувствительные продукты.

Какие овощи лучше держать подальше от яблок

Если держать яблоки рядом с брокколи и листовой зеленью, овощи могут быстрее желтеть, а огурцы – терять свежесть. Морковь под воздействием этилена может приобретать горьковатый привкус, а баклажаны – быстрее стареть.

Соседство с яблоками нежелательно и для картофеля: при определенных условиях этилен может влиять на его прорастание и накопление сахаров. Поэтому яблоки лучше хранить отдельно от этих продуктов.

Какие продукты могут испортиться? Сгенерировано ИИ "Телеграф"
Какие продукты могут испортиться? Сгенерировано ИИ "Телеграф"

Как правильно хранить яблоки

Для яблок лучше выделить отдельное место в холодильнике – например, отдельный контейнер или секцию для фруктов, если она есть. Так они не будут непосредственно контактировать с овощами, чувствительными к этилену. Если храните яблоки в пакете или закрытом контейнере, следите, чтобы внутри не скапливалась лишняя влага: конденсат может способствовать порче плодов.

Также важно время от времени проверять яблоки, особенно если купили их с запасом. Плоды с поврежденной кожурой или признаками гниения лучше сразу убирать, поскольку они могут быстрее портиться. Овощи, которые лежат рядом, тоже стоит периодически осматривать: пожелтение брокколи и листовой зелени, потеря свежести огурцов или изменение вкуса моркови могут свидетельствовать о том, что условия хранения им не подходят.

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Теги:
#Продукты #Яблоки #Холодильник #Зберігання