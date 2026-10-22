Яблука приховують один "секрет": поруч з якими продуктами їх не можна зберігати

Звичка, через яку овочі швидше псуються

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Яблука здаються цілком безпечними сусідами для інших продуктів у холодильнику. Проте через одну природну особливість вони можуть впливати на свіжість овочів, змінювати їхній смак і скорочувати термін зберігання.

Деякі овочі особливо чутливі до такого сусідства. "Телеграф" розповість, чому яблука краще тримати окремо від певних продуктів і як організувати зберігання, щоб покупки довше залишалися свіжими.

Чому яблука можуть впливати на інші продукти

Яблука виділяють етилен — природний рослинний газ, який бере участь у дозріванні плодів і може прискорювати старіння деяких овочів. Через його вплив продукти швидше втрачають свіжість, змінюють колір або набувають небажаного присмаку.

Навіть у холодильнику не варто складати всі овочі та фрукти в один ящик. Низька температура уповільнює багато процесів, але не усуває впливу етилену на чутливі продукти.

Які овочі краще тримати подалі від яблук

Якщо тримати яблука поруч із броколі та листовою зеленню, овочі можуть швидше жовтіти, а огірки — втрачати свіжість. Морква під впливом етилену може набувати гіркуватого присмаку, а баклажани — швидше старіти.

Сусідство з яблуками небажане й для картоплі: за певних умов етилен може впливати на її проростання та накопичення цукрів. Тому яблука краще зберігати окремо від цих продуктів.

Які продукти можуть зіпсуватися. Згенеровано ШІ "Телеграф"

Як правильно зберігати яблука

Яблукам краще відвести окреме місце в холодильнику — наприклад, окремий контейнер або фруктову секцію, якщо вона є. Так вони не контактуватимуть безпосередньо з овочами, чутливими до етилену. Якщо зберігаєте яблука в пакеті чи закритому контейнері, стежте, щоб усередині не накопичувалася зайва волога: конденсат може сприяти псуванню плодів.

Також важливо час від часу перевіряти яблука, особливо якщо купили їх із запасом. Плоди з пошкодженою шкіркою або ознаками гниття краще одразу прибирати, адже вони можуть швидше псуватися. Овочі, які лежать поруч, теж варто періодично оглядати: пожовтіння броколі та листової зелені, втрата свіжості огірків або зміна смаку моркви можуть свідчити про те, що умови зберігання їм не підходять.

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