Такие кухни больше никто не делает: какая деталь старит интерьер

Зарубежные дизайнеры отмечают перемены в оформлении кухонь в 2026 году

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Белые кухонные шкафы долгое время были одним из самых популярных решений для интерьера. Но среди американских домовладельцев, которые обновляют кухни, всё чаще встречаются фасады с натуральными оттенками и фактурой дерева.

Об этом говорят результаты исследования Houzz, опубликованные в январе. Согласно исследованию Houzz, деревянные фасады выбрали 29% участников опроса. Белые шкафы заняли второе место – 28%. За год доля древесных оттенков выросла на шесть процентных пунктов, а белого цвета – снизилась на пять.

В исследовании участвовали 1780 американских домовладельцев, которые недавно обновили кухню, уже делают ремонт или планируют его в ближайшие полгода. Результаты отражают предпочтения людей, занимающихся ремонтом, а не всех владельцев жилья в стране.

Какие деревянные фасады выбирают

Чаще всего респонденты выбирали фасады среднего древесного оттенка – 15%. Светлое дерево предпочли 11%, тёмное – 3%. Молочные и кремовые фасады тоже остаются востребованными: на них пришлось 15% ответов.

Дизайнеры, опрошенные американским журналом ELLE Decor, также отмечают интерес к натуральной фактуре. По их словам, заказчики всё чаще хотят видеть в интерьерах больше тепла. Вместо гладких поверхностей и холодных нейтральных оттенков они выбирают фасады с естественным рисунком древесины, лаконичные формы и минимум декоративных деталей.

Деревянные фасады становятся популярнее среди тех, кто обновляет кухню

Как вписать дерево в современную кухню

Менять всю мебель необязательно. Деревянные фасады можно сочетать с окрашенными шкафами: оставить верхние модули светлыми, а нижние оформить под дерево. Ещё один вариант – выделить таким образом кухонный остров или отдельную секцию.

Такие сочетания помогают сохранить светлый интерьер и добавить ему визуального тепла и выразительности. Белый цвет по-прежнему используют в кухонном дизайне. По данным исследования, среди опрошенных американцев деревянные фасады оказались популярнее белых.

Результаты исследования показывают, что среди американских домовладельцев, которые обновляют кухни, растёт интерес к натуральной древесной фактуре. Они также чаще выбирают древесные оттенки.

Деревянные фасады сочетают со светлыми шкафами, чтобы добавить кухне тепла

Как сообщал "Телеграф", в интерьерах наряду с холодным серым всё популярнее становятся тёплые оттенки. Среди них – песочный бежевый: по словам менеджера по цвету в HGTV Home by Sherwin-Williams Эшли Бенбери, он придаёт обстановке мягкость и элегантность и входит в палитру интерьеров. Дизайнеры также предлагают заменить серую обивку мягкой мебели шоколадной, зелёной или цвета кемел. Это говорит о более широком переходе к тёплым природным тонам, хотя источник упоминает серый, а не белые кухонные фасады.