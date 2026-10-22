Такі кухні більше ніхто не робить: яка деталь старить інтер’єр

Зарубіжні дизайнери відзначають зміни в оформленні кухонь у 2026 році

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Білі кухонні шафи довгий час були одним із найпопулярніших рішень для інтер’єру. Але серед американських домовласників, які оновлюють кухні, все частіше зустрічаються фасади з натуральними відтінками та фактурою дерева.

Про це свідчать результати дослідження Houzz, опубліковані у січні. Згідно з дослідженням Houzz, дерев’яні фасади обрали 29% учасників опитування. Білі шафи посіли друге місце – 28%. За рік частка деревних відтінків зросла на шість процентних пунктів, а білого кольору знизилася на п’ять.

У дослідженні брали участь 1780 американських домовласників, які нещодавно оновили кухню, вже роблять ремонт чи планують його протягом найближчих півроку. Результати відображають переваги людей, які займаються ремонтом, а не всіх власників житла у країні.

Які дерев’яні фасади вибирають

Найчастіше респонденти обирали фасади середнього відтінку деревини – 15%. Світле дерево віддали перевагу 11%, темне – 3%. Молочні та кремові фасади також залишаються затребуваними: на них припало 15% відповідей.

Дизайнери, опитані американським журналом ELLE Decor також відзначають інтерес до натуральної фактури. За їхніми словами, замовники все частіше бажають бачити в інтер’єрах більше тепла. Замість гладких поверхонь та холодних нейтральних відтінків вони вибирають фасади з природним малюнком деревини, лаконічні форми та мінімум декоративних деталей.

Дерев’яні фасади стають популярнішими серед тих, хто оновлює кухню

Як вписати дерево в сучасну кухню

Міняти всі меблі необов’язково. Дерев’яні фасади можна поєднувати із пофарбованими шафами: залишити верхні модулі світлими, а нижні оформити під дерево. Ще один варіант – виділити таким чином кухонний острів чи окрему секцію.

Такі поєднання допомагають зберегти світлий інтер’єр та додати йому візуального тепла та виразності. Білий колір, як і раніше, використовують у кухонному дизайні. За даними дослідження, серед опитаних американців дерев’яні фасади виявилися популярнішими за білі.

Результати дослідження показують, що серед американських домовласників, які оновлюють кухні, зростає інтерес до натуральної деревної фактури. Вони також частіше вибирають відтінки деревини.

Дерев’яні фасади поєднують із світлими шафами, щоб додати кухні тепла

Як повідомляв "Телеграф", в інтер’єрах поряд з холодним сірим все популярнішими стають теплі відтінки. Серед них – пісочний бежевий: за словами менеджера з кольору в HGTV Home by Sherwin-Williams Ешлі Бенбері, він надає обстановці м’якості та елегантності та входить до палітри інтер’єрів. Дизайнери також пропонують замінити сіру оббивку м’яких меблів шоколадними, зеленими або кольорами кемел. Це говорить про ширший перехід до теплих природних тонів, хоча джерело згадує сірий, а не білі кухонні фасади.