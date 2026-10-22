Переход на зимнее время предлагают отменить: названа еще одна интересная причина

Гражданин обратился к правительству

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В Украине предлагают отказаться от сезонного перевода часов. Один из аргументов – летом Украина живет по времени, совпадающему с часовым поясом страны-агрессора.

Петицию зарегистрировали на официальном портале Кабинета Министров Украины. Ее автор Сергей Кудлай просит отказаться от летнего времени UTC+3 и установить постоянное киевское время UTC+2.

Почему автор выступает против московского времени

Кудлай считает совпадение времени в Украине и Москве неприемлемым по политическим, национальным и символическим причинам, особенно во время войны с РФ. По его мнению, страна должна выбирать порядок исчисления времени, исходя из собственных интересов, здоровья и комфорта граждан.

"Время UTC+3 полностью совпадает с московским временем. Использование этого времени в Украине неприемлемо по политическим, символическим и национальным соображениям, особенно в условиях войны с Российской Федерацией", – написал Кудлай.

Какие последствия для здоровья и быта описаны в петиции

Еще один аргумент автора – нагрузка на организм при переходе на летнее время и сезонном переводе стрелок. Ссылаясь на научные исследования и опыт врачей, он связывает эти изменения с нарушениями сна, повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов, обострением хронических болезней, ухудшением психологического состояния и снижением работоспособности.

"В условиях постоянного стресса из-за войны это создает дополнительную и совершенно ненужную нагрузку на организм граждан", – считает автор петиции.

По словам Кудлая, летом люди фактически теряют час утреннего сна, из-за чего устают, становятся раздражительными, а настроение меняется. После захода солнца естественный вечер, особенно летом, искусственно сдвигается. Автор объясняет: стремясь использовать дневной свет по максимуму, люди откладывают личные дела, а потом им не хватает времени на ужин, душ и отдых. В итоге приходится выбирать между необходимыми занятиями или отказываться от части из них.

Что предлагают изменить и сколько подписей нужно

Кудлай просит правительство полностью отменить переход на UTC+3 и установить на всей территории Украины постоянное время UTC+2. Для этого он предлагает изменить постановление Кабмина № 509 от 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины" или подготовить новый нормативный акт.

"Прошу Кабинет Министров Украины: отменить переход на время UTC+3; установить на территории Украины постоянное время UTC+2 (киевское время) без дальнейшего сезонного перевода часов", – написал он.

Сбор подписей начался 21 октября 2026 года. Пока петицию поддержали 14 человек. Чтобы Кабмин рассмотрел обращение, оно должно набрать 25 000 подписей. До окончания голосования остается 91 день.

Петиция об отказе от сезонного перевода часов должна собрать 25 000 подписей

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Важно! Петиция дает каждому украинцу право вынести свою инициативу на публичное обсуждение. Но это не готовое решение власти и не опрос общественного мнения. Абсолютное большинство подобных обращений не получает практической поддержки и не приводит к реальным решениям или нормативно-правовым актам даже после того, как набирает нужное количество подписей.

Подробнее читайте в материале: "Петиция в Украине: что это такое и действительно ли она может что-либо изменить".

Как сообщал "Телеграф", в Украине призвали отказаться от сезонного перехода на зимнее время и оставить постоянное "летнее время". Среди аргументов – рациональное использование естественного освещения и безопасность детей и взрослых.