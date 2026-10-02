Солнечные панели и печь: украинка рассказала, сколько потратила на подготовку дома к зиме

Автономность дома влетела в копейку

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Украинская лайфстайл-блогерша Анна Третяк показала, как ее семья готовит дом к сложной зиме. После переезда за город семья решила сделать жилье максимально независимым от электричества, газа и других коммуникаций.

Во сколько обошлось обустройство дома и подготовка к зиме, женщина рассказала в своем блоге.

Солнечные панели взяли в кредит

Первой покупкой стали солнечные панели. Систему мощностью 6 кВт семья оформила в кредит на 10 лет. Ежемесячно они платят около 2 тысяч гривен.

Солнечные панели приобрели в кредит

Блогерка рассказала, что панелей хватает на основные потребности дома — работу холодильника, стиральной машины, освещения и насоса для воды.

Если газа не будет — будут греться дровами

Отопление в доме газовое, но семья решила иметь запасный вариант. Поэтому установили дровяную печь – на случай, если зимой возникнут проблемы с газом. На печь семья потратила 25 тысяч гривен.

Печь

Еще 25 тысяч гривен стоил дымоход, а за установку печи заплатили тоже 25 тысяч.

Дымоход

В результате печь, дымоход и установка обошлись семье в 75 тысяч гривен.

На этом, казалось бы, семья уже должна быть максимально автономной. Но, как отмечает блогерша, подготовка дома к холодному сезону на этом не закончилась.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что столичные власти и ДТЭК на самом деле говорят о зимних угрозах.