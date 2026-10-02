Солнечные панели и печь: украинка рассказала, сколько потратила на подготовку дома к зиме
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Автономность дома влетела в копейку
Украинская лайфстайл-блогерша Анна Третяк показала, как ее семья готовит дом к сложной зиме. После переезда за город семья решила сделать жилье максимально независимым от электричества, газа и других коммуникаций.
Во сколько обошлось обустройство дома и подготовка к зиме, женщина рассказала в своем блоге.
Солнечные панели взяли в кредит
Первой покупкой стали солнечные панели. Систему мощностью 6 кВт семья оформила в кредит на 10 лет. Ежемесячно они платят около 2 тысяч гривен.
Блогерка рассказала, что панелей хватает на основные потребности дома — работу холодильника, стиральной машины, освещения и насоса для воды.
Если газа не будет — будут греться дровами
Отопление в доме газовое, но семья решила иметь запасный вариант. Поэтому установили дровяную печь – на случай, если зимой возникнут проблемы с газом. На печь семья потратила 25 тысяч гривен.
Еще 25 тысяч гривен стоил дымоход, а за установку печи заплатили тоже 25 тысяч.
В результате печь, дымоход и установка обошлись семье в 75 тысяч гривен.
На этом, казалось бы, семья уже должна быть максимально автономной. Но, как отмечает блогерша, подготовка дома к холодному сезону на этом не закончилась.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что столичные власти и ДТЭК на самом деле говорят о зимних угрозах.