Не залишитись без зв'язку: коли можуть відімкнути мобільний номер і як його повернути

Деякі українці можуть раптово залишитись без зв'язку

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Мобільні номери абонентів українських операторів мають термін дії близько 365 днів. Після його завершення номери абонентів, які не поповнюють рахунок та не оплачують послуги, можуть бути деактивовані та втратити функціональність.

Перед відключенням номера абонента передбачено два етапи: період повноцінного користування послугами та час, протягом якого абонент ще може відновити активність номера. "Телеграф" розповість, скільки часу діють номери абонентів мобільних операторів України, та як їх знову активувати.

Kyivstar

Мобільні номери абонентів Kyivstar мають термін дії 365 днів. Він поділяється на два періоди:

Загальний термін дії номера становить 365 днів і 274 дні активного стану .

. 91 день призупиненого стану. Протягом цього періоду оператор надсилатиме SMS-нагадування про необхідність поповнити рахунок, щоб номер не деактивували. Якщо цього не зробити, дзвінки можна буде здійснювати лише на сервісні номери.

Щоб повернути номер до повноцінної роботи, потрібно поповнити рахунок.Водночас не всі операції допомагають продовжити термін дії номера. У Київстарі наголошують, що послуга "Екстра гроші" та переказ коштів не замінюють звичайного поповнення рахунку.

Як відновити номер

Поповніть рахунок на суму від 30 грн одним платежем.

Оплатіть основний пакет послуг на 4 тижні або місяць, чи денний пакет послуг. Якщо ви користуєтеся тарифом з оплатою за рік чи пів року, то термін дії номера буде продовжуватися щоразу, коли оновлюється пакет послуг.

Умови відновлення номера в Kyivstar

Vodafone

У Vodafone термін дії номера складає 370 днів. Якщо протягом цього періоду не поповнювати рахунок, його буде заблоковано.

У такому разі SIM/USIM/eSIM-картка більше не підключається до мережі — номер не працює, вам не можуть зателефонувати чи надіслати SMS. Після блокування у вас ще є 30 днів, щоб звернутись до компанії та відновити номер.

Як відновити номер

Зверніться до оператора одним зі зручних способів:

111 (безплатно з Vodafone Україна);

0800 400 111 (безплатно з будь-якої мережі в Україні);

+38050 0 400 111 (для дзвінків у роумінгу);

у чаті;

у магазині Vodafone.

Повідомте номер, який потрібно відновити.

Після перевірки спеціаліст оформить запит і повідомить вас про результат.

Наступного дня після зняття блокування поповніть рахунок на суму від 5 грн (окрім переказу з номера на номер) — це автоматично продовжить термін дії ще на 370 днів.

Умови відновлення номера у Vodafone

Lifecell

У Lifecell життєвий цикл номера продовжується 365 днів. Він відраховується від дати поповнення рахунку одним платежем на суму не менше 10 гривень.

Як відновити номер

Після закінчення 365 днів, на 30 днів всі опції номера будуть заблоковані незалежно від наявності коштів на рахунку. Протягом цього часу абонент матиме можливість поповнити рахунок, після чого всі функції будуть розблоковані.

А, щоб відновити номер та отримати нову SIM-картку, необхідно звернутися до магазину lifecell. Важливо, що така заміна SIM-картки можлива тільки за пред`явленням документа, що засвідчує особу. Для прискореного відновлення номера (заміни SIM-картки), візьміть з собою пластиковий холдер від SIM-картки, якщо він є.

Вартість нової (заміненої) SIM-картки складає 75 грн, на eSIM — 100 грн (з урахуванням всіх податків та зборів). Ця вартість сплачується у магазині lifecell.

Умови відновлення номера в lifecell

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