Россияне искажают его имя: как называется этот украинский город вблизи самой большой пустыни Европы

Катерина Шполянская
Иллюстративное фото.

Этот город помнит времена Киевской Руси, видел расцвет казацкой Сечи, пережил имперские и советские переименования, а сегодня снова оказался в оккупации

Олешки – один из самых древних городов Херсонской области, который упоминается еще в древнерусских летописях. За свою тысячелетнюю историю он пережил пять переименований, был центром казачества и рыболовства, а сегодня гордится самым большим песчаным массивом Европы.

Город расположен на правом берегу Днепра, в живописной местности, богатой водными ресурсами. Через город протекает река Конка, а вокруг раскинулись многочисленные озера. Территория Олешковской общины действительно уникальна по разнообразию природных памятников — здесь находятся сразу два национальных природных парка: "Нижнеднепровские плавни" и "Олешковские пески".

Олешковские пески

Интересные факты об Олешках:

  • Олешковская Сечь была одним из важных центров казачества начала XVIII века.
  • Национальный природный парк "Олешковские пески" — самый песчаный массив в Европе и является уникальным полупустынным ландшафтом.
  • На протяжении истории город являлся крупным центром рыбной промышленности, ремесел и торговли.

Немного истории

История Олешек уходит в старину. В Ипатьевской летописи упоминается древнерусский город Олешье, который являлся важным торговым и стратегическим пунктом на пути по Днепру. Это свидетельствует о том, что поселение на этом месте было еще во времена Киевской Руси.

Особое место в истории города занимает Олешковская Сечь – казацкий центр начала XVIII века, ставший одним из важных очагов козацкого движения. Именно здесь формировалась козацкая культура и традиции, которые до сих пор живут в памяти жителей.

Олешки, цветная литография 1910-х годов

Интенсивное развитие города началось в конце XVIII века после присоединения Крыма к Российской империи. Олешки стали важным торговым центром, особенно известным своей рыбной промышленностью, ремеслами и торговлей.

Сколько названий сменили Олешки

Название города неоднократно менялось, отражая исторические перипетии:

  • 1711 год считается датой основания поселения Олешки. В период с 1711 по 1728 год на территории урочища Олешки находилась Олешковская Сечь — административный и военный центр запорожских козаков.
Памятник рядом с тем местом, где в 1711-1728 годах существовала Олешковская Запорожская Сечь
  • 1784-1802 годы: город носил название Днепровск, что подчеркивало его расположение на берегу большой реки.
  • 1802 год: после создания Таврической губернии городу вернули историческое название Олешки, и он стал административным центром Днепровского уезда.
  • 1928 год: при советской власти город переименовали в Цюрупинск – в честь родившегося здесь советского деятеля Александра Цюрупы. Это название имело целью увековечить память о советском функционере и стереть историческую идентичность города.
Стелла город Цюрцпинск
  • 1941-1943 годы: во время немецкой оккупации городу временно вернули название Олешки.
  • 1956 год: после войны город снова стал Цюрупинском и жил с этим названием шесть десятилетий.
  • 19 мая 2016 года: в рамках процесса декоммунизации городу официально вернули его историческое название Олешки. Это решение стало важным шагом в восстановлении исторической справедливости и сохранении козацкого наследия.

Современность и вызовы

Сегодня Олешки – это современный город с развитой инфраструктурой, промышленными предприятиями, образовательными и культурными заведениями. Каждое его название отражало отдельную эпоху, каждое переименование стирало или возвращало память. Но, несмотря на все исторические перипетии, Олешки остаются уникальным местом, где встречаются древнерусское наследие, козацкие традиции и самый песчаный массив Европы.

С начала полномасштабной российской агрессии 2022 года город оказался под оккупацией. В российской пропаганде часто используют искаженное название "Алёшки", не имеющее никакой исторической основы и есть попыткой навязать собственную версию истории.

