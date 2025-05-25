Метро на Виноградарь: новый участок обещают достроить через 2 года (фото)

Проект уже несколько лет на стадии недостроя, а он технически сложный

Новый участок метро на Виноградаре должны достроить через два года. Речь идет об открытии станций "Мостицкая" и "Проспект Правды".

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он отметил, что работы на метрополитене и автомагистралях – ключевые направления развития столицы. Напомним, строительство метро на Виноградаре начали еще в 2019 году, хотя идею вынашивали еще в советское время. Даты сдвигались, а проект только дорожал. В прошлом году сменился подрядчик.

Строительство двухъярусных тоннелей

В каком состоянии было строительство на конец 2024 года

Строительством сейчас занимается группа компаний "Автострада". Когда специалисты зашли на строительные площадки, те были в запущенном состоянии. Многолетнее отсутствие охраны привело к потерям: исчезли часть стройматериалов и оборудования. Немецкий щит "Галина", которым в свое время прокладывали первый тоннель, удалось выкупить у предыдущих владельцев. Впрочем, фактически от него остался только корпус. Все важное оборудование — элементы бурового комплекса, система автоматизации, силовые кабели — было разворовано. Техническую реанимацию щита заказали у немецкой компании Herrenknecht.

Строительство метро на Виноградарь

Что происходит с построением метро на Виноградаре сейчас

Строители переносят сети водоснабжения, канализацию, газовые сети, чтобы они не мешали дальнейшим работам. Между станциями "Мостицкая" и "Проспект Правды" продолжают строить уникальные тоннели, где поезда будут двигаться друг над другом. Такой тоннель будет первым в украинском метро. Общая длина участка – 1600 метров. Для проведения работ по строительству второго тоннеля в Украину будет доставлен туннелепроходческий щит — его ожидают в начале 2026 года. "На станционном комплексе "Мостицкая" начался один из важнейших этапов – строительство диафрагменных стен для укрепления котлована", – сообщают в компании.

Строительство станции "Мостицкая"

Из-за строительства метро на год до 5 апреля сменили движение в Киеве. Часть проспекта Европейского Союза была закрыта для транспорта и пешеходов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 25 мая в Киеве — день города. Предлагаем посмотреть, какой столица была сто лет назад.