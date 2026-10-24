Ответ Sinsay? Pepco открывает первые магазины в Украине

Первые три точки заработают в Киеве

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Польский дискаунтер Pepco сообщил, когда откроются его первые магазины в Украине. Покупателям предложат одежду для всей семьи, товары для дома и сезонные коллекции.

Первый магазин начнет работу 28 октября в столичном ТРЦ Respublika Park. Еще две торговые точки откроются 30 октября – в ТРЦ Retroville и Dream Yellow. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Где откроются магазины Pepco

Первым городом присутствия сети в Украине станет Киев. До конца 2026 года компания планирует открыть магазины также в Тернополе и Черновцах. Сначала ритейлер запустит небольшое количество торговых точек, чтобы оценить результаты работы, а затем будет расширять сеть.

Pepco выходит на украинский рынок с доступными товарами для дома/Фото: Getty Images

К запуску компания начала готовиться весной 2026 года. В апреле консалтинговая компания RDA, эксклюзивный представитель Pepco, искала помещения для сети. 18 мая зарегистрировали ООО "Пепко Украина". Страновым менеджером стал Арсен Старченко, бывший операционный директор Multiplex.

Дальнейшее расширение зависит от результатов пилотного запуска, коммерческих показателей и ситуации с безопасностью. Для украинских покупателей компания уже запустила локальный сайт на украинском языке: на нем представлены ассортимент, цены, информация для клиентов и карта магазинов.

Что будут продавать в Pepco

Pepco – европейская сеть магазинов-дискаунтеров, которая делает ставку на доступные цены. В продаже – женская, мужская и детская одежда, а также товары для дома. Ассортимент включает игрушки, школьные принадлежности и сезонные коллекции.

Представление о формате дает описание магазина сети на сайте польского торгового центра Galeria Echo. Там перечислены одежда для всей семьи, аксессуары, текстиль и предметы интерьера. Ассортимент регулярно пополняют новинками, отражающими актуальные тенденции в одежде и оформлении дома.

В Pepco обещают доступную одежду для всей семьи и товары для дома

Pepco готовится открыть в Украине магазины с одеждой и товарами для дома

Pepco предложит покупателям товары для дома и сезонные коллекции

Ассортимент Pepco включает одежду для всей семьи и товары для дома

"Найдите все необходимое по ценам, которые вам понравятся", – говорится на украинском сайте Pepco. Низкие цены компания называет одним из основных принципов сети.

"Возврат в течение 14 дней в любом нашем магазине", – сообщает Pepco в разделе об условиях покупок.

С кем Pepco будет конкурировать в Украине

Одним из главных конкурентов новой сети станет Sinsay, принадлежащая польской группе LPP и уже широко представленная на украинском рынке. Pepco начинает с трех магазинов в Киеве, тогда как у Sinsay в Украине их более 500. На старте это главное различие: новичку предстоит развивать сеть на рынке, где конкурент уже охватил большую аудиторию.

Масштаб бизнеса Sinsay виден и по финансовым показателям. В 2025 году выручка сети в Украине выросла на 54% – примерно до 17 млрд грн. Pepco пока ограничивается тестовым запуском и делает ставку на доступные цены, а также на сочетание одежды и товаров для дома в одном магазине.

За новым для Украины названием стоит крупный международный бизнес. Pepco Group управляет более чем 4000 магазинов в 18 странах. В 2025 году выручка группы выросла на 8,7%, до €4,523 млрд, а чистая прибыль – на 19,7%, до €219 млн.

Pepco готовится к Рождеству

Как сообщал "Телеграф", на фоне заявлений Варшавы о поддержке Киева некоторые польские политики разжигают скандал вокруг решения Львовского областного совета объявить 2027 годом Романа Шухевича, Олега Ольжича и Украинской повстанческой армии.