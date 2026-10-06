У 7 профессий зарплата за год выросла более чем на 50%. Каким специалистам платят больше всего

Больше всего получает python-программист

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В течение года в Украине более чем вдвое выросли зарплаты у ряда специалистов. Больше всего (на 80%) увеличилась заработная плата у промышленных альпинистов.

Об этом говорит аналитика Work.ua. В общей сложности более чем вдвое выросли зарплаты в семи профессиях. Средняя зарплата альпинистов, выполняющих работы на значительной высоте или в труднодоступных местах, в октябре составила 67 500 грн.

Сразу три профессии — python-программист, автор и радиотехник за год начали получать на 67% больше. Python-программист – это специалист, который создает программное обеспечение, сайты, серверы и обрабатывает данные с помощью языка программирования Python. В октябре их заработная плата составляет 83 300 грн.

Зарплаты авторов и радиотехников на одном уровне. В среднем эти специалисты получают 50 000 грн. в месяц. На 64% выросла заработная плата переводчиков с английского языка, в октябре она составляет 41 000 грн.

Зарплаты технологов мебельного производства увеличились на 57% и сейчас составляют 55 000 грн. Программист ЧПУ получает зарплату 70 000 грн, с октября прошлого года она увеличилась на 56%. Программист ЧПУ – это специалист, создающий цифровые инструкции (программы) для автоматизированных станков (токарных, фрезерных, лазерных и т.п.) для изготовления деталей из металла или других материалов.

Зарплаты еще у шести специалистов за год увеличились вдвое. Среди них — вахтер, плиточник, сиделка и т.д.

Общий показатель средней зарплаты за год вырос на 16% и в октябре 2026 года составляет 30 500 грн. В то же время, количество вакансий по всей Украине сократилось на 14%.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцев приглашают на работу с бронированием и зарплатой более 30 тысяч гривен. Берут даже без опыта работы.