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"Голос країни 2026" звинуватили у фальшивій історії учасниці (фото, відео)

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Історія Храмцової на «Голосі країни» викликала дискусію про її вокальний досвід Новина оновлена 02 листопада 2026, 15:43
Історія Храмцової на «Голосі країни» викликала дискусію про її вокальний досвід. Фото Телеграф

Учасниця Альона Храмцова має музичну освіту і досвід бек-вокалу на Нацвідборі

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"Голос країни" звинуватили у вигаданій історії учасниці Альони Храмцової. На шоу вона розповіла, що почала співати недавно, але глядачка знайшла на її сторінці записи, яким уже сім років. У дискусії також згадали, що Храмцова була бек-вокалісткою KRYLATA.

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Користувачка @iren_hill звернула увагу на давні музичні публікації Храмцової в Instagram. Про це вона написала у Threads. У коментарях одна з користувачок додала, що бачила дівчину серед бек-вокалісток співачки KRYLATA на Нацвідборі Євробачення-2025.

Що Храмцова розповіла про свій вокальний досвід

Приводом для звинувачень стала самопрезентація Альони на проєкті. У рекламній візитці вона назвала себе людиною, яка не є вокалісткою. А під час розмови з тренерами наголосила, що займається співом нерегулярно.

У саморекламі учасниця "Голосу країни" Альона Храмцова сказала: "Я не вокалістка". Перед суддями проєкту Альона Храмцова заявила: "Співом займаюсь недавно. Я не займаюсь так, на постійній основі".

Переглянути в Threads

Ці слова заперечили дописи на особистій сторінці Храмцової: @iren_hill знайшла там чимало записів її виступів. Учасників обговорення обурило, що організатори представили її як початківицю, хоча музика давно є частиною її життя.

Відео семирічної давнини та музична школа

В Instagram Храмцової є відео від 4 жовтня 2019 року. На ньому вона виконує кавер і акомпанує собі на клавішному інструменті. Допис має підпис "Прихильникам Леді Гаги". Запис свідчить, що Альона співає щонайменше сім років.

Альона Храмцова в жовтому худі грає на клавішному інструменті у відео від 4 жовтня 2019 року
Кавер Храмцової за 2019 рік суперечить словам про недавнє захоплення співом

Ще один музичний допис з’явився 14 квітня 2020 року. На відео видно руку на клавішах, а в підписі Храмцова розмірковує про те, як музика впливає на емоції та спогади.

Допис flower13flo з рукою на клавішах і виділеною датою 14 квітня 2020 року
Музичні публікації Храмцової в Instagram є й за 2020 рік

В інтерв’ю 1+1 сама учасниця розповіла, що закінчила дитячу музичну школу, а згодом відвідувала майстер-класи та вебінари про роботу з голосом. Альона також пише власну музику.

За плечима в мене тільки дитяча музична школа, яку я закінчила ще в дитинстві. Пізніше були кілька майстер-класів і вебінарів на тему голосу – такий собі саморозвиток

Альона Храмцова

Бек-вокал у KRYLATA та вибір команди на шоу

У дописі @nastya__bodnar згадала ще один епізод із музичного досвіду Храмцової: бек-вокал у KRYLATA на Нацвідборі Євробачення-2025. Отже, ще до появи на "Голосі країни" Альона брала участь у підготовці конкурсного виступу іншої співачки.

Допис @nastya__bodnar про участь дівчини в бек-вокалі KRYLATA на Нацвідборі Євробачення-2025
У Threads згадали про бек-вокал Храмцової на Нацвідборі Євробачення-2025

Користувачка додала скриншот відео з акаунта KRYLATA, на якому артистка стоїть разом з іншими виконавицями. Авторка обговорення @iren_hill підтвердила цю згадку: "Так і було!".

Відео з кількома виконавицями в дописі @nastya__bodnar та відповідь @iren_hill "Так і було!"
До обговорення досвіду учасниці додали відео з акаунта KRYLATA

Відео з репетицій також опублікував блогер-пліткар Богдан Беспалов у своєму Телеграм-каналі: "На "Голосі країни" видумали нову легенду, але забули, що інтернет все памʼятає. Пройшла учасниця, яка ніби візажист і ніколи професійно не співала, хоча вона була бек вокалісткою Крилатої на Нацвідборі. А, і тюнять тільки тих, хто пройшов".

Дві жінки розмовляють у дверях; одна в темному одязі, інша в білому пальті
У мережі згадали про бек-вокал у KRYLATA до участі в шоу

Для самої Храмцової "Голос країни" став першим подібним проєктом. За її словами, раніше вона навіть не ходила на кастинги. Від шоу учасниця чекає вдосконалення вокалу, нових знань і роботи з досвідченими музикантами.

На сліпих прослуховуваннях 1 листопада Альона виконала пісню LAUD "2 дні". Її виступ розвернув крісла двох тренерів – MONATIK і PIVOVAROV. Учасниця обрала команду MONATIK, пояснивши свій вибір інтуїцією.

Як повідомляв "Телеграф", у третьому праймі "Фабрики зірок" MONATIK повернувся до проєкту вже як суддя у випуску шоу.

Теги:
#Скандал #Шоу #Голос країни