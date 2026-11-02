"Голос країни 2026" звинуватили у фальшивій історії учасниці (фото, відео)

Учасниця Альона Храмцова має музичну освіту і досвід бек-вокалу на Нацвідборі

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"Голос країни" звинуватили у вигаданій історії учасниці Альони Храмцової. На шоу вона розповіла, що почала співати недавно, але глядачка знайшла на її сторінці записи, яким уже сім років. У дискусії також згадали, що Храмцова була бек-вокалісткою KRYLATA.

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Користувачка @iren_hill звернула увагу на давні музичні публікації Храмцової в Instagram. Про це вона написала у Threads. У коментарях одна з користувачок додала, що бачила дівчину серед бек-вокалісток співачки KRYLATA на Нацвідборі Євробачення-2025.

Що Храмцова розповіла про свій вокальний досвід

Приводом для звинувачень стала самопрезентація Альони на проєкті. У рекламній візитці вона назвала себе людиною, яка не є вокалісткою. А під час розмови з тренерами наголосила, що займається співом нерегулярно.

У саморекламі учасниця "Голосу країни" Альона Храмцова сказала: "Я не вокалістка". Перед суддями проєкту Альона Храмцова заявила: "Співом займаюсь недавно. Я не займаюсь так, на постійній основі".

Ці слова заперечили дописи на особистій сторінці Храмцової: @iren_hill знайшла там чимало записів її виступів. Учасників обговорення обурило, що організатори представили її як початківицю, хоча музика давно є частиною її життя.

Відео семирічної давнини та музична школа

В Instagram Храмцової є відео від 4 жовтня 2019 року. На ньому вона виконує кавер і акомпанує собі на клавішному інструменті. Допис має підпис "Прихильникам Леді Гаги". Запис свідчить, що Альона співає щонайменше сім років.

Кавер Храмцової за 2019 рік суперечить словам про недавнє захоплення співом

Ще один музичний допис з’явився 14 квітня 2020 року. На відео видно руку на клавішах, а в підписі Храмцова розмірковує про те, як музика впливає на емоції та спогади.

Музичні публікації Храмцової в Instagram є й за 2020 рік

В інтерв’ю 1+1 сама учасниця розповіла, що закінчила дитячу музичну школу, а згодом відвідувала майстер-класи та вебінари про роботу з голосом. Альона також пише власну музику.

За плечима в мене тільки дитяча музична школа, яку я закінчила ще в дитинстві. Пізніше були кілька майстер-класів і вебінарів на тему голосу – такий собі саморозвиток Альона Храмцова

Бек-вокал у KRYLATA та вибір команди на шоу

У дописі @nastya__bodnar згадала ще один епізод із музичного досвіду Храмцової: бек-вокал у KRYLATA на Нацвідборі Євробачення-2025. Отже, ще до появи на "Голосі країни" Альона брала участь у підготовці конкурсного виступу іншої співачки.

У Threads згадали про бек-вокал Храмцової на Нацвідборі Євробачення-2025

Користувачка додала скриншот відео з акаунта KRYLATA, на якому артистка стоїть разом з іншими виконавицями. Авторка обговорення @iren_hill підтвердила цю згадку: "Так і було!".

До обговорення досвіду учасниці додали відео з акаунта KRYLATA

Відео з репетицій також опублікував блогер-пліткар Богдан Беспалов у своєму Телеграм-каналі: "На "Голосі країни" видумали нову легенду, але забули, що інтернет все памʼятає. Пройшла учасниця, яка ніби візажист і ніколи професійно не співала, хоча вона була бек вокалісткою Крилатої на Нацвідборі. А, і тюнять тільки тих, хто пройшов".

У мережі згадали про бек-вокал у KRYLATA до участі в шоу

Для самої Храмцової "Голос країни" став першим подібним проєктом. За її словами, раніше вона навіть не ходила на кастинги. Від шоу учасниця чекає вдосконалення вокалу, нових знань і роботи з досвідченими музикантами.

На сліпих прослуховуваннях 1 листопада Альона виконала пісню LAUD "2 дні". Її виступ розвернув крісла двох тренерів – MONATIK і PIVOVAROV. Учасниця обрала команду MONATIK, пояснивши свій вибір інтуїцією.

Як повідомляв "Телеграф", у третьому праймі "Фабрики зірок" MONATIK повернувся до проєкту вже як суддя у випуску шоу.