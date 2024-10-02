Известного антиваксера из Львова наконец-то арестовали: в чем его подозревают

Это была пятая попытка избрать меру пресечения

В среду, 2 октября, Галицкий районный суд Львова наконец-то принял решение относительно Остапа Стахива. Ему избрали меру пресечения в виде ареста на 60 суток без права залога.

Стахива подозревают в мошенничестве и разглашении информации об ВСУ. Об этом сообщает "Суспильне Львов".

Заседание началось утром. Суд отклонил ходатайство Стахива об отводе судьи. Подозреваемый подал новое ходатайство, но его оставили без рассмотрения, ссылаясь на злоупотребление правами.

Прокурор настаивал на аресте, объясняя это риском влияния на свидетелей. Стахив и его адвокат отрицали все обвинения.

После обеда судья Виктор Романюк объявил решение об аресте на 60 дней. Стахив прокомментировал приговор, заявив, что его пытаются "сломать" и что он "идет за украинский народ".

Это была пятая попытка избрать меру пресечения Стахива. Предыдущие четыре заседания срывались из-за неявки подозреваемого или его ходатайства.

Почему арестовали Остапа Стахива и что о нем известно

25 сентября СБУ провела обыски в квартире Стахива. Ему сообщили о подозрении по статьям о мошенничестве и распространении информации об ВСУ. По версии спецслужбы, Стахив призывал к беспорядкам под видом "движения антивакцинаторов" и учил противодействовать мобилизации.

Остап Стахив известен своей политической деятельностью с 2005 года. Он был членом партии "Свобода", возглавлял центр "Украинской партии" во Львове, баллотировался в Верховную Раду и на должность председателя Львовской общины. Стахив создал несколько организаций и выступал против карантина во время пандемии.

В прошлом году Стахив запустил курсы "Статус. Журналист", обещая выдавать удостоверения. В мае 2024 года Нацсовет по телевидению и радиовещанию отказал в регистрации трех медиа, связанных с ним.

Ранее "Телеграф" писал, сотрудники СБУ наскочили с обысками к Остапу Стахиву. Как сообщается, именно Стахив организовывал марш "антиваксов" в Киеве и проводил эксперименты в метро.