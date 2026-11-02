Как подготовить автомобиль к морозам: украинцы поделились действенными лайфхаками

Если позаботиться обо всем заранее, зимний сезон не принесет неприятных сюрпризов

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Автомобиль необходимо подготовить к зимнему сезону. Нужно проверить тормоз и аккумулятор, заменить летнюю жидкость стеклоомывателя на зимнюю и защитить двери от примерзания и т.д.

Об этом рассказали пользователи соцсети Threads на вопрос украинки, как подготовить автомобиль к первой зиме водительницы. Люди активно делились своим опытом. Подробные рекомендации дал автор аккаунта grytsan_td.

Что проверить до первых морозов

Прежде всего нужно проверить тормозные диски и колодки. Их состояние удобно оценить во время сезонной замены шин: работники шиномонтажа подскажут, требуют ли эти детали внимания. Затем – проверка аккумулятора и очистка контактов.

Еще до первых морозов летнюю жидкость стеклоомывателя нужно заменить зимней. В набор для автомобиля зимой следует добавить щетку для снега и средство для размораживания стекла.

Как защитить дверь и позаботиться о видимости

Также нужно вымыть все уплотнители дверей и обработать их силиконовой смазкой. Это поможет дверце не примерзнуть в мороз.

Окна изнутри следует помыть и обработать антизапотевателем. Средство для размораживания стекла советуют использовать осторожно: такие жидкости обычно производят на основе спирта, поэтому, чтобы не повредить лаковое покрытие, их нужно направлять только на стекло.

На что обращать внимание перед выездом и во время движения

Перед выездом важно проверять дворники: они не должны примерзать к стеклу. Также перед каждой поездкой нужно контролировать состояние колес: на морозе давление в шинах может падать. Также предостерегают от использования ручника в морозы. Он может примерзнуть, и тогда автомобилю не удастся сдвинуться с места.

Зимой нужно начинать тормозить раньше, чем летом: тормозной путь может быть длиннее. Об этом следует помнить уже во время первых поездок в холодную погоду. Кроме того, на поворотах нужно сильнее снижать скорость, потому что может занести.

Также в комментариях посоветовали использовать защитный чехол на лобовое стекло и зеркала автомобиля от снега, льда и солнца. Пишут, что он защищает лобовое стекло от промерзания.

Защитный чехол на лобовом стекле. Фото: who_knows_annie

Кроме того, многие водители советуют зимой всегда иметь в автомобиле лопату. Еще рекомендуют осматривать авто перед поездкой, потому что под колесные арки или под капот могут залезать уличные коты, чтобы погреться.

Ранее "Телеграф" рассказывал о 5 вещах, которые нужно сделать еще до морозов, чтобы подготовить автомобиль к зиме.