Фермер назвал лучший способ обогреть курятник зимой. Как все устроить

Слишком низкие температуры в курятнике негативно влияют на птицу

Если в курятнике будет холодно, куры перестанут нести яйца. Для обогрева помещения, где живет птица, лучше всего использовать буржуйку (металлическая печь для обогрева помещений, приготовления пищи и подогрева воды, работающая на дровах).

Что нужно знать:

Чтобы куры хорошо росли и неслись зимой, в курятнике должно быть +10 +15 градусов

Для отопления хорошо подходит буржуйка, в которой можно сжигать ненужные остатки, что горят

Однако устанавливать ее нужно снаружи, чтобы в курятник попадало тепло, а риска возгорания не было

Об этом в разговоре с "Телеграфом" рассказал владелец мини бизнеса по выращиванию бройлеров в Винницкой области Анатолий Сергеевич. Именно буржуйка является оптимальным выбором для обогрева курятника, уверен фермер. Ведь обогрев с помощью электричества (например, мощной лампы) влетит в копеечку.

Буржуйка

Анатолий Сергеевич объяснил, как установить буржуйку для отопления курятника, чтобы избежать пожара. По словам фермера, жар ни в коем случае не должен попадать на подстилку в курятнике. Лучше всего установить буржуйку снаружи и вмонтировать в стену, чтобы в курятник попадало только тепло, без риска возгорания.

Сколько кур должно жить в курятнике, чтобы они грели друг друга

По словам фермера, на одном квадратном метре площади зимой лучше держать 15 голов бройлеров. То есть в курятнике на 10 "квадратов" хорошо поместится до 150 голов — птицы будут греть друг друга и не давить.

Также Анатолий Сергеевич рассказал "Телеграфу", какой водой поить кур зимой. Это напрямую влияет на их способность нестись в холода.