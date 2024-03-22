В Одессе из-за атаки россиян начали отключать свет: в ДТЭК обнародовали графики

О сроках отмены отключений пока не сообщается

Ночью и утром, 22 марта, россияне совершили самую масштабную атаку по энергетическим объектам страны за последнее время. Повреждения получили энергообъекты Одесской области.

Об этом сообщила пресс-служба компании ДТЭК Одесские электросети. Отмечается, что поэтому в Одессе частично происходят стабилизационные отключения по распоряжению НЭК Укрэнерго.

На сайте ДТЭК Одесские электросети также были опубликованы графики отключений. В компании отметили, энергетики уже работают, чтобы вернуть свет в дома украинцев.

Как сообщила представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк, еще до запуска ракет враг атаковал юг Украины десятками беспилотников. Всего в Одесской области было уничтожено по меньшей мере 11 дронов. Подтверждено повреждение объектов критической инфраструктуры.

Напомним, сегодня ночью, 22 марта, Россия нанесла комбинированный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Были прямые попадания по ДнепроГЭС, повлекшие серьезные повреждения. Пока неизвестно, можно ли будет восстановить объект.

Прямые ракетные удары пришлись по ГЭС-1 и ГЭС-2. В настоящее время последняя находится в критическом состоянии. Станция ГЭС-1 тоже не работает после ракетного удара. Сейчас в "Укргидроэнерго" принимают все необходимые меры по выводу из строя станций.