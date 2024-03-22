В Одесі через атаку росіян почали відключати світло: у ДТЕК оприлюднили графіки

Про терміни скасування відключень поки не повідомляється

Вночі та вранці, 22 березня, росіяни здійснили наймасштабнішу атаку по енергетичних об'єктах країни за останній час. Пошкоджень зазнали енергооб'єкти Одеської області.

Про це повідомила пресслужба компанії ДТЕК Одеські електромережі. Зазначається, що через це в Одесі частково відбуваються стабілізаційні відключення за розпорядженням НЕК Укренерго.

На сайті ДТЕК Одеські електромережі також було опубліковано графіки відключень. У компанії зазначили, енергетики вже працюють, щоб повернути світло в оселі українців.

Як повідомила речник Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, ще до запуску ракет ворог атакував південь України десятками безпілотників. Всього на Одещині було знищено щонайменше 11 дронів. Підтверджено пошкодження об’єктів критичної інфраструктури.

Нагадуємо, сьогодні вночі, 22 березня, Росія завдала комбінованого ракетного-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Були прямі влучення по ДніпроГЕС, що призвели до серйозних пошкоджень. Наразі невідомо, чи можна буде відновити об’єкт.

Прямі ракетні удари припали по ГЕС-1 та ГЕС-2. Наразі остання перебуває у критичному стані. Станція ГЕС-1 також не працює після ракетного удару. Зараз в "Укргідроенерго" вживають усіх необхідних заходів через виведення з ладу станцій.