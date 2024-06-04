Операция не прекращается ни на мгновение: что известно о поисках полицейской, которую смыло волной в Одессе в море (новые фото, видео)

Раньше нашли обувь девушки

Вечером 4 июня в Одессе продолжается поиск исчезнувшей в Черном море 20-летней полицейской Александры Олещук. Водолазы исследовали 15 тысяч квадратных метров водоема.

Тела полицейской до сих пор не нашли, поиски продолжаются. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

"Водолазы продолжают искать пропавшую девушку в Черном море. Сегодня водолазами ГСЧС обследовано 15000 м2 акватории Черного моря, чтобы найти девушку, которую позавчера волной смыло с пирса.

Но, к сожалению, в настоящее время пропавшей пока не найдено. Поисковые работы продолжаются", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее водолазы обнаружили обувь Олещук. Девушка считается пропавшей без вести.

Трагедия произошла вечером 2 июня в Аркадии. Девушка приехала из Ровно отдохнуть в Одессу и делала на пирсе фото на память. В какой-то момент мощная волна сбила ее с ног, а вторая отнесла в море. Девушку сразу начали искать водолазы.

Затем стало известно, что девушку зовут Александра Олещук. Она родом из Ровенской области, работает в полиции. В Одессу приехала на отдых и не находилась на службе во время инцидента.

Ранее "Телеграф" сообщал, что известно о 20-летней полицейской, которую унесло в Черное море. Она выпускница одного из известных учебных заведений на западе Украины.