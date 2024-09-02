Одесса отмечает День города: планируются ли масштабные празднования (видео)

Телеграф рассказывает, сколько лет Одессе

В понедельник, 2 сентября, Одесса отмечает День города. По этому случаю мэр Геннадий Труханов поздравил одесситов, опубликовав видеоролик.

Поздравительными словами и видео он поделился на своей странице в Телеграмм.

"Одесса — душа, наполненная многовековой историей, традициями, культурой и особой атмосферой. Город свободных людей, живущих в несокрушимой стране. Однако сегодня наш общий дом переживает сложные времена. Полномасштабная война принесла испытания и боль почти в каждую семью. Мы чествуем всех одесситов, вставших на защиту нашей страны, отстаивая мир и свободу не только для себя, но и для будущих поколений. Несмотря на войну, каждый день мы вместе создаем ту Одессу, которая станет воплощением наших мечтаний и надежд. Мы поддерживаем наши героические ВСУ и при этом крепко держим свой фронт – жизнеобеспечение миллионного города. С праздником! Здоровья, сил и скорейшей победы нам всем!" — сообщил мэр.

Стоит добавить, что мэрия Одессы не будет организовывать массовые гуляния или развлечения. В свою очередь, департамент Образования готовит школьный урок, посвященный воинам ВСУ.

"В этом году первый учебный день приходится на 2 сентября — день, когда Одесса отмечает День города. Как и прошедшие два года, мы не будем праздновать, как привыкли. Не ко времени. Не будет громких массовых линеек, а первый урок посвятят памяти наших Героев, которые отдали жизнь за возможность привести в школу и детский сад маленьких одесситов, жить и работать в своем городе. Но детство в жизни одно. Поэтому отмечаем этот день вместе с детьми, поздравляем с началом обучения и желаем успехов, ярких побед и мирного будущего. Верим в ВСУ, наших защитников и защитниц! И пусть все цели и мечты обязательно будут достигнуты!", — отметил Геннадий Труханов.

Однако вечером, 2 августа, в Одесской филармонии будет концерт, посвященный дню города. Он начнется в 18.00.

А днем на Думской площади готовятся поднимать флаг. Соответствующее видео было опубликовано местными телеграм-каналами.

День города Одесса — что известно

Существует две основные версии по возрасту Одессы. Первая из них утверждает, что основание Одессы приходится на 19 мая 1415, когда на месте современного города существовало поселение Коцюбиев, упомянутое в исторических документах. Однако официально принято считать, что Одесса была основана 2 сентября 1794, когда было заложено первое каменное сооружение города – крепость. Именно эту дату отмечают на местном и государственном уровнях как день города Одесса.

1415 год

Согласно первой версии, история Одессы начинается с 1415 года, когда на ее месте было литовское поселение Коцюбиев. Эта дата упоминается в хронике польского историка Яна Длугоша. В 2015 году Верховная Рада Украины официально признала 1415 годом основания Одессы.

2 сентября 1794 года

Вторая версия, более традиционная и широко признанная, утверждает, что Одесса была основана 2 сентября 1794 года. В этот день были заложены первые постройки будущего порта и города по указу русской императрицы Екатерины II. С этого времени эта дата отмечается как день рождения Одессы.

Сколько лет исполнится Одессе в 2024 году? В первом случае – 609 лет, во втором – 230.

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