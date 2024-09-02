Одеса відзначає День міста: чи плануються масштабні святкування (відео)

Телеграф розповідає, скільки років Одесі

У понеділок, 2 вересня, Одеса відзначає День міста. З цієї нагоди мер Геннадій Труханов привітав одеситів, опублікувавши вітальний відеоролик.

Вітальними словами та відео він поділився на своїй сторінці у Телеграм.

"Одеса — це душа, наповнена багатовіковою історією, традиціями, культурою та особливою атмосферою. Місто вільних людей, які живуть в незламній країні. Проте сьогодні наш спільний дім переживає складні часи. Повномасштабна війна принесла випробування та біль майже в кожну родину. Ми вшановуємо всіх одеситів, які стали на захист нашої країни, відстоюючи мир та свободу не тільки для себе, а й для майбутніх поколінь. Попри війну, кожного дня ми разом створюємо ту Одесу, яка стане втіленням наших мрій і сподівань. Ми підтримуємо наші героїчні ЗСУ та при цьому міцно тримаємо свій фронт – життєзабезпечення мільйонного міста. Зі святом! Здоровʼя, сил та якнайшвидшої перемоги нам усім!" — повідомив мер.

Варто додати, що мерія Одеси не організовуватиме жодних масових гулянь або розваг. У свою чергу, департамент Освіти готує шкільний урок, присвячений воїнам ЗСУ.

"Цьогоріч перший навчальний день припадає на 2 вересня — день, коли Одеса відзначає День міста. Як і минулі два роки, ми не будемо святкувати, як звикли. Не на часі. Не буде гучних масових лінійок, а перший урок присвятять памʼяті наших Героїв, які віддали життя за можливість привести до школи та дитячого садочка маленьких одеситів, жити й працювати у своєму місті.Але дитинство у житті одне. Тому відзначаємо цей день разом з дітьми, вітаємо з початком навчання і зичимо успіхів, яскравих перемог і мирного майбуття. Віримо у ЗСУ, наших захисників та захисниць! І нехай всі цілі та мрії неодмінно будуть досягнуті!", — зазначив Геннадій Труханов.

Проте ввечері, 2 серпня, в Одеській філармонії буде концерт присвячений до дня міста. Він розпочнеться о 18:00.

А вдень на Думській площі готуються підіймати прапор. Відповідне відео опублікували місцеві телеграм-канали.

День міста Одеса — що відомо

Існує дві основні версії щодо віку Одеси. Перша з них стверджує, що заснування Одеси припадає на 19 травня 1415 року, коли на місці сучасного міста існувало поселення Коцюбіїв, згадане в історичних документах. Однак офіційно прийнято вважати, що Одеса була заснована 2 вересня 1794 року, коли була закладена перша кам'яна споруда міста – фортеця. Саме цю дату і відзначають на місцевому та державному рівнях як день міста Одеса.

1415 рік

Згідно з першою версією, історія Одеси починається з 1415 року, коли на її місці існувало литовське поселення Коцюбіїв. Ця дата згадується в хроніці польського історика Яна Длугоша. У 2015 році Верховна Рада України офіційно визнала 1415 рік роком заснування Одеси.

2 вересня 1794 року

Друга версія, яка є більш традиційною та широко визнаною, стверджує, що Одеса була заснована 2 вересня 1794 року. Цього дня було закладено перші будівлі майбутнього порту та міста за указом російської імператриці Катерини II. З того часу ця дата відзначається як день народження Одеси.

Скільки ж років виповниться Одесі у 2024 році? У першому випадку – 609 років, у другому – 230.

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