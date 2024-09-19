Такое уже было в истории: затопит ли Одессу, эксперт дал ответ

Некоторые районы города раньше находились на дне моря

Беспокойство относительно того, что Одесса может пойти под воду из-за землетрясений или повышения уровня моря, преувеличено. Этого не произойдет даже из-за таяния ледников.

Об этом рассказал сейсмолог Александр Кендзер в интервью "Телеграфу" "Мощные землетрясения, затопление Одессы и вулканы в Карпатах — сейсмолог оценил риски для Украины".

"Если рассматривать исторические карты, можно увидеть, что многие современные прибрежные районы когда-то находились на глубине. Но обеспокоенность по поводу того, что Одесса может пойти под воду из-за землетрясений или повышения уровня моря, сейчас преувеличена. Если даже растают ледники, повышение уровня воды в морях будет постепенным, и к тому времени инженерные решения помогут предотвратить большие катастрофы", — подчеркнул сейсмолог.

Кензер привел пример Венеции, которой уже много лет прочат погружение под воду, но этого не происходит. По его словам, есть много инженерных разработок, позволяющих поднимать города на более высокий уровень.

Напомним, 16 сентября в Украине произошло землетрясение. Сообщения о подземных толчках поступали не только из Одесской и Киевской областей, но и из Винницкой и Житомирской.