В Одесе старый трамвай превратили в современное чудо техники

Травмай потребляет на 40% меньше электроенергии

В Одессе завершили капитальный ремонт еще одного трамвая модели Татра Т3. Этот вагон стал третьим обновленным в рамках программы модернизации городского электротранспорта. В скором времени отремонтированный трамвай выйдет на маршрут №7, который является одним из самых популярных в городе.

Обновленное транспортное средство стоило налогоплательщикам 4 миллиона гривен. Об этом рассказали в мэрии Одессы.

Как происходила модернизация трамвая

Трамвай с бортовым номером 3335, изготовленный еще в 1982 году, обрел новую жизнь благодаря усилиям специалистов КП "Одесгорэлектротранс". Вагон прошел полную модернизацию как снаружи, так и внутри. Особое внимание было уделено обновлению системы управления, что позволило значительно повысить энергоэффективность транспортного средства.

По информации Одесской мэрии, отремонтированный трамвай потребляет на 40% меньше электроэнергии по сравнению с предыдущей версией. Это существенно снизит эксплуатационные расходы и снизит нагрузку на городскую электросеть.

Стоимость ремонта составила 4 миллиона гривен. Для сравнения, цена нового вагона составляет 18 миллионов гривен. Программа модернизации трамваев Tatra Т3 стартовала в Одессе в 2022 году. Первый обновленный вагон, оснащенный кондиционером, вышел на маршрут №7 в сентябре прошлого года.

Городские власти рассматривают возможность дальнейшего усовершенствования трамваев. В частности, изучается вопрос установления на старые модификации "Татр" механизмов для подъема пассажиров на инвалидных колясках. Это позволит сделать городской транспорт более доступным для людей с ограниченными возможностями.

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