В Одесі старий трамвай перетворили на сучасне диво техніки

Міська влада змогла зекономити 14 мільйонів, адже модернізація коштувала всього 4

В Одесі завершили капітальний ремонт ще одного трамвая моделі Татра Т3. Цей вагон став третім оновленим у рамках програми модернізації міського електротранспорту. Незабаром відремонтований трамвай вийде на маршрут №7, який є одним з найпопулярніших у місті.

Оновлений транспортний засіб коштував платникам податків 4 мільйони гривень. Про це розповіли в мерії Одеси.

Як відбувалась модернізація трамвая

Трамвай з бортовим номером 3335, виготовлений ще у 1982 році, отримав нове життя завдяки зусиллям фахівців КП "Одесміськелектротранс". Вагон пройшов повну модернізацію як зовні, так і всередині. Особливу увагу приділили оновленню системи управління, що дозволило значно підвищити енергоефективність транспортного засобу.

За інформацією Одеської мерії, відремонтований трамвай споживає на 40% менше електроенергії порівняно з попередньою версією. Це суттєво знизить експлуатаційні витрати та зменшить навантаження на міську електромережу.

Вартість ремонту склала 4 мільйони гривень. Для порівняння, ціна нового вагона сягає 18 мільйонів гривень. Програма модернізації трамваїв Tatra Т3 стартувала в Одесі у 2022 році. Перший оновлений вагон, оснащений кондиціонером, вийшов на маршрут №7 у вересні минулого року.

Міська влада розглядає можливість подальшого вдосконалення трамваїв. Зокрема, вивчається питання встановлення на старі модифікації "Татр" механізмів для підйому пасажирів на інвалідних візках. Це дозволить зробити міський транспорт більш доступним для людей з обмеженими можливостями.

Раніше "Телеграф" також розповідав про модернізацію судна з дизельним двигуном. Його викинули, встановивши двигун, що працює на аміаку.