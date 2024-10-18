В Одессе за 200 млн превратили спуск в бесплатную парковку (фото "до" и "после")

Авто ставят даже на велополосах

В Одессе завершили ремонт Деволановского спуска за 200 миллионов гривен. Однако улучшение качества дороги никак не повлияло на пробки в центре города.

Как сообщает "Одесса Думская", работы должны были начаться еще в 2021 году, но они стартовали в 2023 году. За этот период был проложен асфальтный тротуар и дорога из брусчатки.

"Планировалось, что дорога позволит разгрузить трафик в центре города, но этого не произошло", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ремонт в 200 млн грн не снизил трафик из-за ужасного состояния улицы Еврейской. Ведь на спуске, или как в народе его называют "Канаве", образовалась бесплатная парковка. К тому же водители ставят авто даже на велополосе, что хорошо видно на фото.

Ремонт спуска длился почти 4 года из-за постоянных трудностей с подрядчиками, было разорвано несколько контрактов. А каждый последующий, согласованный муниципалитетом, дорожал. Так и последняя фирма, взявшаяся за ремонт спуска в 2023 году подняла ценник на 15 млн грн.

Поэтому во время полномасштабного вторжения "Канаву" отремонтировали за 200 млн грн, но это положительно не отразилось на трафике в центре Одессы.

На фото, которые публикуют в сети видно, что, по сравнению с доремонтным состоянием, дорога стала лучше, но 200 млн хватило, чтобы обустроить только тротуары и проезжую часть.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в центре Одессы появятся патрули муниципального караула. Уже известна причина.