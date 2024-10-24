Тимошенко заметили в McDonald’s в интересной компании (фото)

Тимошенко с McDonald’s "светится" не впервые

В четверг, 24 октября, в Одессе в одном из местных заведений McDonald’s была замечена лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко. Ее в окружении двух политических деятелей города увидели на входе заведения.

Как отмечают местные каналы, Тимошенко "с кучей охраны решила поесть бургеров". Однако на публикуемых в сети фото охраны не видно.

"Юлия Тимошенко с кучей охраны пришла поесть бургеров в McDonald’s в Одессе на Толбухина", — пишут местные каналы.

Возле лидера "Батьківщини" стоят первый заместитель председателя Одесского областного совета Олег Радковский и бывший вице-мер Одессы Дмитрий Жеман. Последний в октябре 2023 года ушел из горсовета, возглавив городскую организацию партии "Батьківщина". К тому же и Радковский член этой партии.

Олег Радковский и Дмитрий Жеман (слева направо)

Заметим, что Тимошенко не первый раз "светится" с McDonald’s, ведь еще в 2022 году на своей странице в Instagram она выложила фото, на котором ест пирожок с вишнями. К тому же лидер "Батьківщини" отметила компанию под постом.

"Пирожок с вишнями — гарант трудоспособного вечера! Спасибо, @mcdonaldsukraine. С возвращением!", — говорится в сообщении.

И в 2020 году Тимошенко тоже отмечала McDonald’s в своем посте в Instagram, сфотографировав стаканчик кофе. Тогда она написала: "Обеденный кофе по-украински. #mcdonalds ".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Юлия Тимошенко выглядела в 2005 году, когда занимала должность премьер-министра Украины.