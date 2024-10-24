Тимошенко помітили у McDonald's у цікавій компанії (фото)

Тимошенко з McDonald's "світиться" не вперше

У четвер, 24 жовтня, в Одесі в одному з місцевих закладів McDonald's помітили лідерку партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко. Її в оточені двох політичних діячів міста побачили на вході закладу.

Як зазначають місцеві канали, Тимошенко "з купою охорони вирішила поїсти бургерів". Проте на фото, які публікують у мережі, охорони не видно.

"Юлія Тимошенко з купою охорони прийшла поїсти бургерів у McDonald's в Одесі на Толбухіна", — пишуть місцеві канали.

Поряд з лідеркою "Батьківщини" стоять перший заступник голови Одеської обласної ради Олег Радковський та колишній віцемер Одеси Дмитро Жеман. Останній у жовтні 2023 року пішов з міськради, натомість очолив міську організацію партії "Батьківщина". До того ж і Радковський член цієї ж партії.

Олег Радковський та Дмитро Жеман (зліва направо)

Зауважимо, що Тимошенка не перший раз "світиться" з McDonald's, адже ще у 2022 році на своїй сторінці в Instagram вона виклала фото, на якому їсть пиріжок з вишнями. До того ж лідерка "Батьківщини" відмітила компанію під дописом.

"Пиріжок з вишнями — гарант працездатного вечора! Дякую, @mcdonaldsukraine. З поверненням!", — йдеться у повідомленні.

І у 2020 році пані Тимошенко теж відмічала McDonald's у своєму дописі в Instagram, сфотографувавши стаканчик кави. Тоді вона написала: "Обідня кава по-українськи #mcdonalds".

Раніше "Телеграф" розповідав, як Юлія Тимошенко виглядала у 2005 році, коли обіймала посаду прем’єр-міністра України.