Одесит вирощував коноплі прямо у дворі багатоповерхівок (епічні фото)

Фігуранту загрожує до трьох років ув’язнення

В Одесі поліція затримала за вирощування коноплі місцевого мешканця. 56-річний одесит робив це на власному городі серед багатоповерхівок у спальному районі міста.

Про це повідомила пресслужба поліції Одеської області. Правоохоронці викрили зловмисника ще у вересні.

За місцем мешкання чоловіка слідчі провели санкціонований обшук, в ході якого на городі приватного домоволодіння виявили грядки з десятьма кущами конопель, які віднесені до рослин, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини.

Фігурант власноруч виготовляв канабіс, який поліцейські виявили в коробках в його оселі. Загальна вага наркотичного засобу у висушеному стані склала понад 700 грамів. Крім цього, слідчі вилучили предмети для вживання наркотичних засобів із нашаруваннями екстракту канабісу.

Як розповів власник будинку, він вирощував, виготовляв і зберігав наркотик для власного вживання. Рослини й наркотичні речовини поліцейські вилучили та підтвердили їх походження, а також вагу експертними висновками.

Чоловіку повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 310 – у незаконному вирощуванні конопель; ч. 2 ст. 309 – у незаконному виготовленні та зберіганні наркотичних засобів без мети збуту у великих розмірах.

Водночас у поліції наголосили, що відповідно до ч. 4 ст. 309 Кримінального кодексу України, особа, яка добровільно звернулася до лікувального закладу і розпочала лікування від наркоманії, звільняється від кримінальної відповідальності за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.

Нагадаємо, наприкінці вересня в Одеській області поліцейські спалили понад 300 кущів конопель на майже 300 млн грн. Цю плантацію виявили на землях державного лісового фонду.