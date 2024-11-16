В одесском сервисе в ноутбуке нашли неожиданных "жителей" (видео)
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В сети посыпались остроумные комментарии
В одесский сервис ремонта принесли ноутбук с сюрпризом. Когда разобрали компьютерное устройство, обнаружили внутри десятки мертвых тараканов.
Ролик был опубликован на канале "Ху***я Одесса" в Телеграм. Видео вызвало бурную реакцию в соцсети.
Люди стали шутить. "Так вот как выглядит искусственный интеллект", — написал остроумный комментарий один из пользователей сети.
Пользователи сети предполагают, что тараканы могли залезть в ноутбук из-за его тепла.
Некоторые посочувствовали владельцу ноутбука, рассказав, что тараканы – это распространенная проблема и с ними трудно бороться. Пользователь рассказала свою историю, как она жила с насекомыми в квартире.
"На самом деле, эти тараканы большая напасть. Сложно их реально избавлять. Кстати, служба мне залила телевизор", — пишет она.
Для справки:
Тараканы – это небольшие насекомые, обычно живущие во влажных и теплых местах, таких как кухни или подвалы. Они быстро размножаются, едят почти все остатки пищи, бумагу, клей и т.д.
Тараканы могут переносить болезни, вызывать аллергию и портить вещи. Самые распространенные виды в Украине – рыжие и черные тараканы. Они очень выносливы: могут жить без еды до месяца, но без воды погибнут через несколько дней.
Ранее "Телеграф" писал, что одессит выращивал коноплю прямо во дворе многоэтажек. Делал он это на своем огороде в спальном районе Одессы.