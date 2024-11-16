В одеському сервісі в ноутбуці знайшли неочікуваних "мешканців" (відео)

У мережі посипалися дотепні коментарі

В одеський сервіс ремонту принесли ноутбук з "сюрпризом". Коли розібрали комп'ютерний пристрій, всередині виявили десятки мертвих тарганів.

Ролик був опублікований на каналі "Ху***я Одеса" у Телеграм. Відео викликало бурхливу реакцію в соцмережі.

Люди почали жартувати. "Так от який вигляд має штучний інтелект", — написав дотепний коментар один з користувачів мережі.

Користувачі мережі припускають, що таргани могли залізти в ноутбук через його тепло.

Деякі поспівчували власнику ноутбука, розповівши, що таргани — це поширена проблема і з ними важко боротися. Користувачка розповіла свою історію, як вона жила з комахами у квартирі.

"Насправді, ці таргани велика напасть. Складно їх реально позбувати. До речі, служба мені залила телевізор", — пише вона.

Для довідки:

Таргани — це невеликі комахи, які зазвичай живуть у вологих і теплих місцях, таких як кухні чи підвали. Вони швидко розмножуються, їдять майже все — залишки їжі, папір, клей тощо.

Таргани можуть переносити хвороби, викликати алергію і псувати речі. Найпоширеніші види в Україні — руді та чорні таргани. Вони дуже витривалі: можуть жити без їжі до місяця, але без води загинуть за кілька днів.

Раніше "Телеграф" писав, що одесит вирощував коноплі прямо у дворі багатоповерхівок. Робив він це на власному городі у спальному районі Одеси.