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Одессу от российского десанта спас митрополит УПЦ МП? Заявление главы Одесчины взбудоражило сеть (видео)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Митрополит УПЦ МП Агафангел Новость обновлена 16 декабря 2024, 10:59
Митрополит УПЦ МП Агафангел. Фото Колаж "Телеграфа"

Речь идет о событиях 2022 года

Глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что Одессу от высадки российского десанта в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину якобы спас митрополит УПЦ Московского патриархата. По словам чиновника, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел (Алексей Саввин) целый день, или даже сутки ездил вдоль побережья с иконой, чтобы предотвратить высадку десанта.

Это якобы привело к тому, что "буря на море длилась около 10 дней, что не позволило оккупантам осуществить свои планы". Об этом Кипер рассказал в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

"…еще в первые дни войны, Агафангел при 84 годах (сейчас ему уже 86) взял икону, которую мы с вами сегодня видели, и почти целый день или целые сутки, я не буду сейчас акцентировать, чтобы не ошибиться, ездил вдоль побережья, чтобы российские корабли не смогли высадить здесь десант. И мы точно знаем, что 10 дней была буря на Черном море и десант не смог подойти к берегам Одесской области. "Москва", которая сейчас уже на дне, подходила к Килие, Вилково, там искали места для высадки, но даже погода показывала, что Украину трогать нельзя", — отметил он.

В сети бурно отреагировали на такие заявления главы области. Украинцы возмущаются его видением ситуации.

"Нет слов, одни матюки. Не Вооруженные Силы Украины, которые героически держали Мариуполь и тем самым, забирали все силы оккупантов на том направлении. Не одесситы сами, которые здесь таскали песок, строили укрепления, кормили наших защитников и с первых времен полномасштабного вторжения ушли в армию или волонтерить. Агафангел, *пта", — написала в Facebook Елена Балаба.

"Орден за оборону Одессы Агафангелу еще не вручили? Или уже? Я даже не удивлюсь. Каких героев мы еще не знаем?", — пишет Ирина Ягорлицкая.

Для справки: митрополит Одесский и Измаильский Агафангел известен своими украинофобскими взглядами. Родившийся в России, он выступает против провозглашения автокефалии ПЦУ и не поддерживает идею вступления Украины в НАТО и ЕС. В свое время Агафангел был депутатом от Партии регионов. В 2024 году, митрополит, правда, стал одним из архиереев УПЦ (МП), публично осудивших присвоение Донецкой епархии Русской православной церковью.

Как рассказывал "Телеграф", недавно в Одессе прохожие заметили мужчину в костюме Санта-Клауса. Однако вместо новогодних подарков на плече он держал два гранатомета.

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#Одесса #Война #Олег Кипер