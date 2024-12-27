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Жительница Одессы приобрела елку с жутким бонусом (видео)

Автор
Андрей Мулько
Дата публикации
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Автор
Елки
Елки. Фото Коллаж "Телеграфа"

Такие случаи встречаются довольно часто

Многие украинцы, покупая натуральную новогоднюю елку, даже не догадываются, что вместе с деревом могут получить и неожиданный бонус. Такой случай произошел в Одессе.

Как сообщает местный Телеграм-канал "Одесса Инфо", жительница города купила себе елку. А когда принесла дерево домой, обнаружила на нем насекомых.

Женщина сняла это на камеру. На кадрах видно, как по стволу и веткам елки ползают насекомые.

В то же время она не сообщила, что это за насекомые. Также неизвестно, где женщина приобрела эту елку.

Живая елка может быть опасной

Описанный выше случай, к сожалению, не редкость. Вместе с новогодней елкой можно занести в свой дом разнообразных пауков, долгоносиков, богомолов и моль, однако они не представляют значительной угрозы.

А вот некоторые из насекомых могут быть опасны для здоровья. В частности, речь идет об осах, клещах, паутинных клещах, тлях, мучнистом червеце и короеде.

Этих насекомых нельзя увидеть на елке с первого взгляда. Дело в том, что от холода древесные насекомые впадают в спячку. А попав в тёплую квартиру, они могут проснуться и "атаковать" нас или комнатные растения.

Как избавиться от нежелательных "гостей"

Сразу после покупки следует тщательно проверить елку. Можно потрясти ее, чтобы из нее высыпались насекомые и прочий мусор. Прежде чем заносить в дом, елку можно на сутки оставить на балконе или в гараже.

Ранее "Телеграф" писал о том, как выглядела главная новогодняя елка в Киеве с 2000 по 2010 год. Сначала праздничные деревья ставили на Майдане незалежности, однако после Революции Достоинства 2014 елка была раз и навсегда перенесена на Софийскую площадь.

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#Одесса #Насекомые #Елка