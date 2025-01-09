Угрожает ли мазут в Черном море Одессе и области в ближайшее время

Возле Крыма зафиксированы мазутные пятна протяженностью до 15 км

Вероятность распространения мазута на побережье Одесской области и загрязнение пляжей низкая. Однако ситуация у побережья Крыма стремительно меняется.

Как отмечают в Міндовкілля, согласно последним спутниковым снимкам в районах Севастополя и Качи зафиксированы мазутные пятна протяженностью до 15 км, а общая площадь загрязнения черноморской акватории составила около 1000 км².

"По прогнозу, на 9 января 2025 года, побережье Одесской области находится вне угрозы загрязнения мазутом, и в настоящее время отсутствуют предпосылки его загрязнения", — говорят в Украинском научном центре экологии моря (УкрНЦЭМ).

В то же время, анализируя спутниковые снимки и направление движения ветра, прогноз погоды, экологи просчитали наиболее вероятные изменения в акватории до 13 января. Пока существует угроза только для побережья Крыма, где количество "зараженных" территорий будет расти.

"Преобладающие течения и направление ветра способствуют дрейфу пятен в северо-восточном направлении. Вместе с тем, наблюдается продолжение загрязнения кавказского побережья, в частности в районе от мыса Панагия до Анапы", — говорится в сообщении.

В то же время, спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук говорил, что мазут может добраться до Одессы и даже Николаева по Днепро-Бугскому лиману. В настоящее время нефтяные пятна уже зафиксированы у берегов Керчи.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два российских судна. Речь идет о танкерах "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Инцидент произошел на расстоянии около 7 км от берега. В момент крушения в море наблюдался сильный шторм. У танкера "Волгонефть 212" волнами поломало нос, после этого он сел на мель. А у другого судна волнами разрубило корму, оно легло в дрейф.

На борту танкеров могло вмещаться совокупно до 8 тысяч тонн нефтепродуктов. Часть из них в результате аварии вылилась в море.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Крыму дельфины погибают десятками, ведь обнаружено новый выброс мазута.