В Одессе хотят декоммунизировать легендарное дерево, сеть негодует (фото)

Дереву уже две сотни лет

В Одессе планируют переименовать дерево, которое якобы было посажено писателем Александром Пушкиным и носит название "Пушкинский платан". Его хотят назвать "Западный платан".

Растение, которому уже две сотни лет, расположено на Биржевой площади. Об этом сообщают местные паблики, отмечая, что вырубать его не намерены.

Это дерево попало в список географических объектов, названия которых содержат символику российской имперской политики. Потому было принято решение о переименовании.

К слову, "Думская" отмечает, что вопреки расхожему мифу, к Пушкину платан отношения не имеет, ведь он ровесник монумента.

Реакция сети

Пользователи сети уже успели прокомментировать данное решение.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что осенью 2024 года Одессе под стенами областной военной администрации прошел митинг местных жителей, которые выступили против сноса памятников и переименования улиц. Митингующие заявили, что уже написали петиции в ОВА и ЮНЕСКО.

В то же время, к зданию прибыли и те активисты, которые поддерживают переименование. Между ними и митингующими случилась словесная перепалка.