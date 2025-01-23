Киев будет как на ладони: в столице продают эксклюзивный пентхаус с бонусом (фото)

Покупатель не будет платить комиссионные за сделку

В Киеве выставили на продажу эксклюзивный пентхаус площадью более 500 квадратных метров. Жилье расположено в престижном жилом комплексе Renaissance Residence на Печерске.

Владелец хочет получить за уникальную недвижимость с панорамным видом на Ботанический сад и собственной террасой 3 миллиона долларов. Соответствующее объявление размещено на одной из популярных онлайн-платформ для продаж.

Жилой комплекс Renaissance Residence расположен на Новоселицкой, 10, в тихой части Печерска. Пентхаус занимает последний, девятый этаж дома премиум-класса. В качестве бонуса покупатель получит три паркоместа в подземном паркинге и не будет платить комиссионные за сделку.

Квартира располагает пятью комнатами и кухней площадью 80 квадратных метров. Среди особенностей – автономные отопление и электроснабжение, панорамные окна и терраса. Помещение готово под чистовую отделку.

Дом имеет собственную службу безопасности, ландшафтный дизайн двора и расположен возле двух посольств. Рядом – Национальный ботанический сад, школа, детский сад, рестораны и кафе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Виннице продают элитную квартиру почти за 30 миллионов гривен. Жилье расположено в престижном районе города.