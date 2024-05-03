Паска "отвал башки": эпические пасхальные видео украинцев, которые точно поднимут вам настроение

Юмор всегда был сокрушительным оружием украинцев

Через несколько дней, а именно 5 мая, христиане восточного обряда будут праздновать Пасху. В социальных сетях распространяются тысячи видео, на которых украинцы показывают, как готовятся к празднику.

Но больше всего просмотров, традиционно, набирают видео на которых подготовка к Пасхе, так сказать, вышла из-под контроля. "Телеграф" сделал подборку видео, которые гарантированно поднимут вам настроение, а если и ваш кулич в этом году "не фонтан", то по крайней мере знайте — вы не одни и грустить точно не стоит, лучше посмеяться вместе со всеми, ведь юмор всегда был сокрушительным оружием украинцев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, обязательно ли святить корзину с продуктами на Пасху. Ответил на этот вопрос Митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр.