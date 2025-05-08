В Ровно учитель душил ученицу посреди урока. Что говорят в гимназии (видео)

В насилии в отношении школьницы обвиняют учителя, работающего первый год

В Ровно в гимназии №24 произошел инцидент с насилием в отношении ребенка. Учитель информатики прямо на уроке душил ученицу. Об этом стало известно из видео, снятого очевидцами происшествия.

"Телеграф" узнал, что руководство заведения уже начало внутреннее расследование. Сам инцидент произошел еще несколько дней назад во вторник. На видео слышно, как напуганные дети кричат и просят учителя прекратить, а тот держит ребенка в захвате и забирает его телефон другой рукой. Директор гимназии Елена Ткачук, комментируя ситуацию, отметила, что в настоящее время собраны все необходимые объяснения от участников происшествия, свидетелей, администрации и 8 мая должно быть принято решение.

Что известно об инциденте в гимназии 24

Директор опровергла утверждение, что учитель начал схватку с ученицей из-за того, что у той был телефон на парте. Елена Ткачук ситуацию описала так: "Инцидент произошел в связи с тем, что учитель сделал замечание за телефоны, потому что он дал работу на компьютерах, потому что это была информатика. Дал раз замечание, дал второе замечание, ребенок не отреагировал. Тогда, когда он подошел, чтобы телефон взять себе на стол положить, она его ударила. И поэтому произошла такая реакция, как защитная".

Мать девочки сразу проинформировали о ситуации, говорит Елена Ткачук, она присутствовала на всех этапах расследования. "Мама написала заявление, что она к учебному заведению, к администрации вопросов не имеет. Она хочет честного, справедливого расследования для того, чтобы выяснить все обстоятельства, которые произошли", — комментирует директор учебного заведения.

Учитель информатики Роман Николаевич работает в школе первый год. Ему — 36 лет. Источники "Телеграфа" в управлении образования Ровенского горсовета сообщили, что предварительно рассматривается вопрос об увольнении педагога.

"Телеграф" напоминает, что подобные случаи не единичны в украинских школах. В Винницкой области преподаватель истории дал ученику пощечину во время урока. А в январе учительница и ученица подрались на уроке.