Дітей залишили без спорту: в Одесі закривають єдину школу з плавання в регіоні

Українська плавчиня відреагувала

В Одесі закрили спортивну школу плавання СДЮСШОР "Динамо". Вона була єдиною у регіоні.

Про це повідомив тренер з плавання Іван Кричкин. Він пише,що "Динамо Плавання" — унікальна спортивна школа з багаторічною історією, яка була справжньою кузнею талантів ще з радянських часів.

"Серед випускників школи — учасники Олімпійських ігор, чемпіони Європи та рекордсмени України. Спеціалісти школи продовжували виховувати чемпіонів до останнього дня", — додє він.

За його словами, лише кілька тижнів тому в "Динамо" проходив щорічний дитячий турнір пам'яті заслуженого тренера України Юрія Сорочинського. На нагородженні новий керівник ФСТ "Динамо" урочисто вітав юних спортсменів та їхніх батьків, хвалив чемпіонів і бажав нових звитяг.

"Через лише 10 днів після цих промов усіх тренерів відправили на "самоутримання", а електроенергію до комплексу відключили", — додає Кричкин.

Тренер пише, що місяць тому, коли провідний український плавець-одесит і вихованець "Динамо" Вадим Науменко переміг на міжнародних змаганнях, керівництво організації активно хвалило чемпіона та його тренерку. Він повідомив, що тепер цим людям доведеться шукати нове місце для тренувань.

Кричкин звертається до батьків вихованців "Динамо". Він просить не мовчати і давати розголос цій ситуації. Чоловік закликає звернутися до випускників минулих років, яким не байдужа доля "їх Динамо".

Він підкреслює, що формально закриття "Динамо" йому "вигідне" як конкуренту, але коли "декілька професійних менеджерів вирішують долі тисяч дітей, перетворюючи спортивну школу у анімаційну залу для розваг" — це злочин.

"Басейнів для розваг у нас вистачає, але вони не створюють лідерів для наслідування через роки", — наголошує тренер.

За його словами, протягом 26 років роботи в плаванні "Динамо" завжди задавало темп, за їхніми швидкостями треба було встигати, що тримало в тонусі та штовхало рухатись вперед.

На допис Івана Кричкина відреагувала українська плавчиня, світова рекордсменка, майстер спорту України міжнародного класу Ольга Береснева. Вона пише, що так вмирає професійний спорт.

Як повідомила Ольга Черкасова, то причиною стало розпорядження Одеської обласної державної адміністрації №0468/А-2025-р від 26.05.2025, яким скорочене фінансування програми підтримки фізкультурно-спортивних товариств. Без пояснень і попереджень. Від цього фінансування залежали оплата комунальних послуг, заробітних плат співробітників та тренерів, функціонування спортивних шкіл.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні з’явиться нова спортивна столиця.