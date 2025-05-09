"Уважаем ее смелость": Украина поддержала бывшую российскую теннисистку

Украинская спортивная федерация прокомментировала недавний переход россиянки под флаг Австралии

Федерация тенниса Украины (ФТУ) выступила с заявлением касательно бывшей россиянки Дарьи Касаткиной. Накануне теннисистка сменила спортивное гражданство на австралийское.

Соответствующее заявление ФТУ доступно на официальном сайте Федерации. В Украине отметили, что Касаткина показала пример "принципиальной антивоенной позиции".

"Пример осознанной позиции продемонстрировала Дарья Касаткина — бывшая российская спортсменка, перешедшая под австралийский флаг. Она неоднократно публично осуждала российскую агрессию против Украины и критиковала действия российских властей. Мы уважаем ее личный выбор и смелость в отстаивании своих убеждений. Это демонстрирует ее приверженность принципам справедливости и гуманности, а также желание быть частью международного сообщества, стремящегося к миру и сотрудничеству", — отметили в ФТУ.

Полное заявление ФТУ о Дарье Касаткиной

Напомним, Касаткина — одна из немногих российских спортсменов, которая открыто выступила против войны в Украине. После смены гражданства в России началась травля теннисистки. К примеру, депутат Госдумы Виталий Милонов сравнил ее решение о смене гражданства с проституцией. Сама спортсменка заявила, что пошла на это, чтобы жить спокойно и счастливо.