Известный украинский спортсмен намекнул на участие в допинговой Олимпиаде Трампа

Пловец анонсировал соревнования у себя в соцсетях

Украинский пловец, бронзовый призер чемпионата мира Андрей Говоров анонсировал у себя в соцсетях Enhanced Games. На этих "Играх" спортсменам можно использовать запрещенные вещества.

Соответствующий пост Говоров опубликовал на своей странице в Instagram. Примечательно, что несколько дней назад 33-летний Андрей объявил о завершении олимпийской карьеры.

"Годами я посвящал свою жизнь расширению границ человеческих возможностей. Эта миссия не закончилась – она только трансформировалась. Это еще не конец. Это эволюция", – написал Говоров.

Говоров является бронзовым призером чемпионата мира на дистанции 50 м баттерфляем. Также украинец выигрывал "бронзу" и "серебро" на этой дистанции на ЧМ на короткой воде. К слову, Андрею принадлежит мировой рекорд в этой дисциплине — 22,17 секунды. Даная дистанция впервые будет представлена на Олимпиаде в 2028 году в Лос-Анджелесе.

Ожидается, что Enhanced Games станут ежегодными соревнованиями. Первый турнир пройдет в Лас-Вегасе (США) в мае 2026 года. Соревноваться будут легкоатлеты, пловцы и тяжелоатлеты. К слову, Enhanced Games финансирует сын президента США Дональд Трамп-младший.

Напомним, перед Играми в Париже прогремел большой скандал в плавании. Стало известно, что 23 китайских пловцов провалили допинг-тест на запрещенное вещество триметазидин перед Олимпийскими играми в Токио, однако никакого наказания они не понесли. Разумеется это не устроило ведущих пловцов мира.