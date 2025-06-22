Украинский курорт атаковали полчища жуков (видео)

Насекомые "трещат" на стенах домов

В Одессе появилось большое количество божьих коровок. Они заполонили стены домов и летают стаями как саранча.

Соответствующие видео публикуют местные Telegram-каналы. Насекомые даже дерутся за место под солнцем.

Авторы видео говорят, что "просто все в божьих коровках". Из-за этого в местах их скопления слышен характерный треск. Жуки этого вида в большом количестве летают в воздухе и ползают по стенам, кондиционерам и окнам.

Насколько безобидны божьи коровки

Божьи коровки являются очень полезными насекомыми, которые помогают садовникам в борьбе с вредителями. Однако несмотря на свой не самый агрессивный характер эти жуки являются активными хищниками и в определенных условиях могут даже атаковать человека.

По словам биолога и натуралиста Ильи Гомиранова, божьи коровки в основном питаются тлей и другими мелкими беспозвоночными, а потому не смотрят на человека, как на еду. Вместе с тем он отметил, что в период размножения они могут становиться особо голодными и агрессивными.

Именно в этот период и фиксируются случаи нападения божьих коровок на людей. Технически вред человеку приносят не укусы, а едкая гемолимфа, выделяемая из коленных сочленений. Из-за того, что в ее составе есть кантаридин, при контакте с кожей она может привести к образованию больших волдырей.

Напомним, в СССР сбрасывали с самолетов "обученных" божьих коровок для борьбы с вредителями. Их загружали в контейнеры, из которых затем высвобождали во время полета. Насекомые садились на ушедший урожай и начинали свою работу.