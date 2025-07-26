Вжарила адская жара? В Украине термометры "взбесились"

Июльская жара продолжает накрывать страну

В Одессе и области от сильной жары уже выходят из строя термометры. Ведь некоторые приборы показывают максимум на своей шкале – 50 градусов тепла.

Об этом сообщают местные паблики. Однако по прогнозам температура днем достигала максиму +35 градусов.

"За 50 градусов жары зафиксировали сегодня в Одессе. Живы все?" – говорится в сообщении.

Термометры в Одессе.

На фото показаны три термометра из Одессы и все они показали до +50 градусов. Однако вполне возможно, что это не максимум, ведь шкала заканчивается на отметке 50. Также следует отметить, что термометры находились на солнце и нагрелись, поэтому показали такие значения.

Термометры в Одессе.

Однако даже +50 на солнце – это достаточно много. Особенно учитывая, что жара до +40 еще не накрыла Украину, но в ближайшие дни это изменится.

Но пугаться не стоит – температура, которую показывает термометр, результат его нагрева прямыми солнечными лучами. Темные цвета поглощают больше солнечного света, чем светлые. Поглощенная энергия преобразуется в тепловую, что приводит к увеличению температуры предмета, так что темные цвета термометра привели к появлению таких показателей.

Добавим, что на 26 июля в Одессе температура составляет до +32 градусов, а 27 и 28 июля не должна превышать +30 градусов.

Погода в Одессе

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во Львове от жары "сломались" термометры на улице.