Теперь это — Трасса упокоя: кладбище неожиданно нашли на известной локации Одессы (фото, видео)

Это место – более 6 километров безопасного пространства без автотранспорта – исключительно для прогулок, спорта и релакса

На знаменитой Трассе здоровья в Одессе появилось нечто совершенно неожиданное — рядом с местом, где обычно бегают, катаются на велосипедах и наслаждаются видами, люди самостоятельно обустроили могилы для своих собак. Надгробные плиты, имена – все это выглядит как настоящий мемориал.

Об этом пишут местные паблики. Такое зрелище вызывает разные эмоции: у кого-то — печаль и сопереживание, у других — непонимание или раздражение.

Кладбище обустроили прямо посреди локации отдыха Кладбище обустроили прямо посреди локации отдыха Кладбище обустроили прямо посреди локации отдыха

Трасса здоровья – это любимый маршрут одесситов и гостей города, простирающийся вдоль побережья Черного моря от Ланжерона до Аркадии.

Более 6 километров безопасного пространства без автотранспорта исключительно для прогулок, спорта и релакса. Однако теперь один из участков на окраине этой зоны приобрел новый, неофициальный статус — кладбище для домашних любимцев.

Кто-то считает это вполне понятным проявлением любви к умершим животным.

"Не одобряю, но как человек, который столкнулся со смертью своего питомца, могу сказать, что понимаю этих людей. У нас буквально нет особо никакого кладбища для животных, одни крематории в ветеринарках".

Между тем некоторые шутят, хоть и с ноткой сарказма: мол, Трасса здоровья постепенно превращается в "трассу упокоения" или даже "набережный некрополь"

Что пишут украинцы под постом

Некоторые выступили с критикой. Например, комментарий: "Больные на голову люди…", — иронически демонстрирует возмущение от увиденного.

Есть и такие, кто подчеркивает, что подобные действия не имеют ничего общего с законом или санитарными нормами: "Не надо портить землю было", — коротко отмечает один из зрителей.

Что пишут украинцы под постом

Но среди всего этого звучит и рациональная мысль — что городские власти должны официально выделить место для захоронений животных. Один пользователь справедливо отметил, что если не дать людям законной альтернативы, подобные инициативы будут появляться спонтанно — там, где эмоции окажутся сильнее правил.

В комментариях также обсуждали, что могилы, вероятно, не будут снесены в ближайшее время — расположены в стороне от основного маршрута, почти незаметные с дорожки.

Другой одессит высказал опасения: если эту инициативу подхватят другие, подобные мемориалы могут заполонить парк: "Сейчас таких куча набежит и весь парк застелят".

Что пишут украинцы под постом

Пока официальной реакции от городских властей нет. Однако вопрос уже вызвал широкий резонанс в сети.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Южное кладбище в Киевской области, официально закрытое для массовых захоронений, оказалось в центре скандала — через его территорию регулярно проезжают грузовики строителей, что приводит к повреждению могил.