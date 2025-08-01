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Теперь это — Трасса упокоя: кладбище неожиданно нашли на известной локации Одессы (фото, видео)

Автор
Марта Иваненко
Дата публикации
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Автор
В Одессе нашли кладбище животных среди места отдыха Новость обновлена 01 августа 2025, 21:53
В Одессе нашли кладбище животных среди места отдыха. Фото Коллаж "Телеграфа"

Это место – более 6 километров безопасного пространства без автотранспорта – исключительно для прогулок, спорта и релакса

На знаменитой Трассе здоровья в Одессе появилось нечто совершенно неожиданное — рядом с местом, где обычно бегают, катаются на велосипедах и наслаждаются видами, люди самостоятельно обустроили могилы для своих собак. Надгробные плиты, имена – все это выглядит как настоящий мемориал.

Об этом пишут местные паблики. Такое зрелище вызывает разные эмоции: у кого-то — печаль и сопереживание, у других — непонимание или раздражение.

Кладбище обустроили прямо посреди локации отдыха
Кладбище обустроили прямо посреди локации отдыха
Кладбище обустроили прямо посреди локации отдыха
Кладбище обустроили прямо посреди локации отдыха
Кладбище обустроили прямо посреди локации отдыха
Кладбище обустроили прямо посреди локации отдыха

Трасса здоровья – это любимый маршрут одесситов и гостей города, простирающийся вдоль побережья Черного моря от Ланжерона до Аркадии.

Более 6 километров безопасного пространства без автотранспорта исключительно для прогулок, спорта и релакса. Однако теперь один из участков на окраине этой зоны приобрел новый, неофициальный статус — кладбище для домашних любимцев.

Кто-то считает это вполне понятным проявлением любви к умершим животным.

"Не одобряю, но как человек, который столкнулся со смертью своего питомца, могу сказать, что понимаю этих людей. У нас буквально нет особо никакого кладбища для животных, одни крематории в ветеринарках".

Между тем некоторые шутят, хоть и с ноткой сарказма: мол, Трасса здоровья постепенно превращается в "трассу упокоения" или даже "набережный некрополь"

В Одессе на Трассе здоровье устроили кладбище животных — комментарии
Что пишут украинцы под постом

Некоторые выступили с критикой. Например, комментарий: "Больные на голову люди…", — иронически демонстрирует возмущение от увиденного.

Есть и такие, кто подчеркивает, что подобные действия не имеют ничего общего с законом или санитарными нормами: "Не надо портить землю было", — коротко отмечает один из зрителей.

В Одессе на Трассе здоровье устроили кладбище животных — комментарии
Что пишут украинцы под постом

Но среди всего этого звучит и рациональная мысль — что городские власти должны официально выделить место для захоронений животных. Один пользователь справедливо отметил, что если не дать людям законной альтернативы, подобные инициативы будут появляться спонтанно — там, где эмоции окажутся сильнее правил.

В комментариях также обсуждали, что могилы, вероятно, не будут снесены в ближайшее время — расположены в стороне от основного маршрута, почти незаметные с дорожки.

Другой одессит высказал опасения: если эту инициативу подхватят другие, подобные мемориалы могут заполонить парк: "Сейчас таких куча набежит и весь парк застелят".

В Одессе на Трассе здоровье устроили кладбище животных — комментарии
Что пишут украинцы под постом

Пока официальной реакции от городских властей нет. Однако вопрос уже вызвал широкий резонанс в сети.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Южное кладбище в Киевской области, официально закрытое для массовых захоронений, оказалось в центре скандала — через его территорию регулярно проезжают грузовики строителей, что приводит к повреждению могил.

Теги:
#Одесса #Соцсети #Кладовище