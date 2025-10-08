Хватит ли Украине газа после атак России: эксперт дал прогноз на отопительный сезон

Газовая инфраструктура Украины после российских атак имеет очень много повреждений и "голубое топливо", возможно, придется докупать в разгар отопительного сезона

После российской атаки на газовые мощности, произошедшей 3 октября, в Харьковской и Полтавской областях обнаружено много повреждений. Из-за этого может возникнуть дополнительная потребность в газе.

В ночь на 3 октября россияне ударили по газовой инфраструктуре Харьковщины и Полтавщины. В "Нефтегазе" подсчитали, что враг выпустил 35 ракет и 60 дронов, что стало самой массированной атакой на газодобывающую инфраструктуру с начала полномасштабной войны, рассказал специалист по коммуникациям инициативы Razom We Stand Максим Гардус в блиц-интервью "Телеграфу".

Он отметил, что официально о полученных убытках не сообщается. Впрочем, неофициально есть расчеты о 30%, но это не от одной конкретной атаки, а суммарные повреждения.

Эксперт подчеркнул, что из-за повреждения инфраструктуры возникнет дополнительная потребность в газе.

"Сейчас состояние закачки из подземных газовых хранилищ очень хорошее: запасов больше, чем в прошлом году", — рассказал он.

Однако, по его словам, повреждение добычи означает, что для обеспечения потребления нужно будет докупать газ. Когда и сколько пока неизвестно, ведь это будет зависеть от температуры воздуха.

"Если будет холодная зима, то придется докупать газ где-то в феврале", — прогнозирует Максим Гардус.

Напомним, политолог и военный эксперт Дмитрий Снегирев специально для "Телеграфа" прокомментировал атаки, назвав их " новой тактикой Кремля накануне зимы ".