"Кремль пробует разные способы": эксминистр назвал главную проблему мирных переговоров с Россией

Очередной способ России запустить этот процесс

Американские и европейские СМИ синхронно начали публикации о возможных переговорах между Украиной и Россией. Однако, кроме дискуссий на экспертном уровне, дальше дело не двигалось. Пока же ситуация меняется: официальные представители государств начали озвучивать подобные месседжи.

Дезинформационные кампании распространяется не в Европе или США, а в странах, имеющих определенные интересы в отношении Москвы. К ним относятся Китай, Турция, Венгрия, Словакия и другие. Эксминистр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что "источник инициирования этих разговоров этих вещей одно и то же – Москва", пишет OBOZ.UA.

"Кремль пробует разные способы, как можно простимулировать этот процесс. Потому что понимает, времени у него на то, чтобы достигать своих заявленных целей становится все меньше. К тому же ситуация в России и на поле боя далеко не та, которая может гарантировать большой успех "Итак, нужно срочно искать дипломатический способ зафиксировать то, что уже захвачено, как свою собственность. Вот отсюда начинаются предложения. Одни, другие, третьи, четвертые и т.д.", — говорит эксминистр.

Огрызко уверен, что любые мирные переговоры с РФ бесполезны. Ни одна сторона не пойдет на условия другой.

"Но результат этих мирных шагов будет снова таким же. Ведь согласится ли Россия на том, на чем настаивает Украина и наши союзники – вернуться на границы 91 года и заплатить репарации? Конечно, нет. Согласятся ли они на то, чтобы выдать военных преступников?" Также нет. Ну и так далее по списку. Согласимся ли мы на то, чтобы остановиться на этом рубеже? Так же нет", — подчеркивает он.

Все чаще звучат утверждения о готовности к переговорам с Россией, но нет четкого предмета обсуждения для них.

"Мне особенно смешно, когда кто-то говорит, мы готовы предложить площадку. И какой смысл от той площадки, если говорить не о чем. Следовательно, это просто очередной способ России запустить этот процесс, но он вряд ли сработает, ведь по состоянию на данный момент нет предмета для переговоров", — отмечает Огрызко.

Ранее "Телеграф" писал, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о необходимости проведения переговоров по прекращению огня в Украине. Он надеется, что они состоятся в ближайшее время.