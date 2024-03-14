Сеймас Литвы заявил о непризнании российских выборов и призвал РФ немедленно вернуть украинских детей — вицеспикер Кондратюк

Сеймас Литвы принял поданную Спикершей Викторией Чмилите-Нильсен резолюцию о полной поддержке Украины в условиях полномасштабной войны с российским агрессором.

"Среди ключевых позиций документа: непризнание российских президентских выборов на временно оккупированных территориях Украины и немедленное возвращение украинских детей, незаконно вывезенных из Украины в Россию", — сообщила заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

Кроме того, резолюция Парламента Литвы удостоверяет продолжение военной помощи и поддержку членства Украины в НАТО. Литовские депутаты также поддерживают использование замороженных активов Российской Федерации в пользу Украины.

"О принятии такой резолюции мы говорили и договаривались с госпожой Спикеркой во время моего официального визита в Литву. У меня были очень содержательные рабочие встречи с руководством Парламента, Председателем Комитета по иностранным делам Жигимантасом Павильонисом и депутатами Сеймаса. Их результатом стало это решение", — подчеркнула Вицеспикер Елена Кондратюк.

От имени Верховной Рады Украины она поблагодарила всех, кто готовил, адвокировал и голосовал за эту важную резолюцию.

"Личная признательность и уважение госпожи Спикерке Виктории Чмилите-Нильсен за политическое и женское лидерство, поддержку Украины и пример действенной парламентской дипломатии", — подчеркнула заместитель Председателя Верховной Рады Елена Кондратюк.